Lokale forfattere og illustratorer til ny litteraturfestival for børn

Børn og unge kan selv fortælle historier, de kan møde forfattere og deltage i konkurrencer samt guidede ture i Aarhus.

I løbet af fire dage i november holdes den nye litteraturfestival for børn Albus Festivalen.

Ambitionen med festivalen er ifølge arrangørerne, at give børn og unge uanset baggrund mulighed for gode, fælles oplevelser i selskab med børnelitteratur. Det skal give dem inspiration til at læse.

Fra på tirsdag kan man på internettet finde programmet til festivalen, som løber af stablen den 1.-4. november.

Festivalen er et samarbejde mellem to de to kommunale afdelinger Kultur og Borgerservice og Børn og Unge.

»God børnelitteratur er en ikke bare en genvej til at finde læseglæde og læselyst, men også til skægge, skøre og rørende oplevelser. Litteraturfestivalen er i tråd med vores ambitioner i Aarhus om at skabe stærke læsere allerede fra de tidlige år og om at fastholde læselysten senere i livet,« udtaler børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF) og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) supplerer.

»Evnen og lysten til at læse åbner en verden af muligheder og oplevelser. Jeg glæder mig til, at Aarhus nu får sin egen internationale børnelitteraturfestival. Den skal give endnu flere børn og unge lyst til at læse.«