Ejer af Havnens Perle: »Jeg har brug for al den hjælp fra almindelige mennesker, jeg kan få«​

Den ellers så muntre stemning, som normalt er til at føle på den kendte Aarhus-grillbar ”Havnens Perle”, er slet ikke så munter i disse dage, fortæller ”Perlens” ejer, Peter Lerdrup.

Spisestedets nuværende lejekontrakt på Dagmar Petersens Gade udløber i udgangen af 2021, og i den nye udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er Havnens Perle ikke at finde.

I mandags havde Peter Lerdrup foretræde for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, hvor han advokerede for, at der må findes plads til den traditionsrige grillbar, hvis den fortsat skal kunne overleve på Nordhavn eller Aarhus Ø.

Torsdag valgte han en anden tilgang, da han på Facebook opfordrede stedets gæster og andre til at sende en mail til byrådet med teksten »Bevar Perlen«. En hel del har også allerede tilkendegivet, at de har sendt mails afsted.

Vi har den her idé i baghovedet om, at der jo stadig er tre år til. Og det er svært at forklare for folk, at det ikke kan nytte noget at tænke tre år frem, når det er i disse dage, det hele bliver besluttet. Peter Lerdrup, ejer af Havnens Perle

»Det er første skridt. Jo mere opmærksomhed det får, jo mere lægger politikerne forhåbentlig mærke til, at jeg er her,« siger ejer af Havnens Perle Peter Lerdrup, inden han grinende tilføjer:

»Der er desværre mange, som har misforstået det. Og så skriver de bare ”Bevar Perlen” inde på Facebook-siden.«

Havnens Perle åbnede i 1962 som souvenir- og iskiosk og drives nu af Peter Lerdrup, der er tredje generation i foretagendet. Sidenhen er Havnens Perle flyttet rundt til forskellige placeringer ved havnen, som byen løbende har udviklet sig. Den har ligget på sin nuværende plads siden 2016, og når lejemålet udløber ved udgangen af 2021, er håbet, at der kan findes en permanent plads til Havnens Perle.

Rækker fingeren op

Siden det er blevet gjort klart, at det ikke er sikkert, at Havnens Perle efter 2021 vil kunne fortsætte med at lange bøfsandwiches med mere over disken, er der sket en ændring i stemningen på stedet.

»Vi er jo alle sammen kede af det. Og snakken blandt kunderne går på, at de synes, vi hører til her, og at det er en skandale,« siger Peter Lerdrup.

Han håber, at folk fortsat vil sende mails og på andre måder gøre byrådets politikere opmærksomme på, at de er kede af det ved udsigten til, at Havnens Perle måske må dreje nøglen om.

»Det er jo en kortsigtet ting, men jeg håber på, at flere vil gøre det. Om nogle dage dør det nok ud. Men formålet er bare at gøre byrådet opmærksom på, at det her altså berører en del mennesker. Og så måske samtidig irritere nogle af dem, som sidder med de her mails,« siger Peter Lerdrup og fortsætter:



»Det er som at række fingeren op i timen og sige, at vi er her faktisk også.«

Handling nu og her

Peter Lerdrup fortæller, at der er flere og mere langsigtede initiativer på vej i håb om at kunne fortsætte med at drive Havnens Perle. Samtidig understeger han, at der altså er brug for handling her og nu, hvis grillbaren skal overleve.

»Vi har den her idé i baghovedet om, at der jo stadig er tre år til. Og det er svært at forklare for folk, at det ikke kan nytte noget at tænke tre år frem, når det er i disse dage, det hele bliver besluttet,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, det er ærgerligt, at det er kommet hertil. Jeg håber bare på en løsning, men jeg er bange for, at politikerne trækker en streg i sandet, når bølgerne har lagt sig. Så jeg har brug for al den hjælp fra almindelige mennesker, jeg kan få.«