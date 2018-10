Tilliden røg efter flere magtanvendelser over stregen på behandlingshjem for børn

En ung beboer på Dalgaarden kastede med stole og prøvede at nikke skaller efter en irettesættelse. For at undgå at blive ramt reagerede en medarbejder ved at holde den unge beboer i håret. Et andet barn blev efter en konflikt lagt ned af en medarbejder, som prøvede at tale barnet til ro.

Der er en grænse for, hvor længe vi kan acceptere det. Lotte Henriksen, socialchef i Aarhus Kommune. Der er en grænse for, hvor længe vi kan acceptere det.

Det er ikke blot en manglende tro på, at døgninstitutionen Dalgaarden på sigt kan blive økonomisk bæredygtig, som har fået Aarhus Kommune til at trække sig fra samarbejdet med institutionen. To magtanvendelser fra september - beskrevet i begyndelsen af denne artikel - er vurderet til ikke at være tilladte, og har rejst det røde flag hos socialforvaltningen.

»Problemerne for Dalgaarden opstod i sin tid på grund af ikke-tilladte magtanvendelser. Vi har investeret tid og ledelseskræfter og har været villige til at tillade driftsunderskud, og så sker der alligevel tilbageslag på magtanvendelsesdelen. Bl.a. derfor har vi ikke tillid til en genopretning af institutionen. Det er for meget op ad bakke,« siger Aarhus Kommunes socialchef Lotte Henriksen.

Mangler refleksion

Siden årsskiftet har to konstituerede ledere, udlånt af Aarhus Kommune, en ny bestyrelse, samt nye og gamle medarbejdere forsøgt at få døgninstitutionen Dalgaarden i Højbjerg på rette kurs, efter Socialtilsyn Midt i december 2017 truede med at lukke stedet.

Sagen kort I 2016 blev der registreret 34 magtanvendelser på Dalgaarden, hvoraf én ikke var tilladt. I 2017 foretog personalet 88 magtanvendelser. 10 af dem var ikke tilladte.

Siden juni 2017 har Dalgaarden været under intensiveret opsyn af Socialtilsyn Midt. I december truede tilsynet med at fratage Dalgaarden retten til at drive institution. Aarhus Kommune prøvede at redde Dalgaarden med en samarbejdsaftale om faglig udvikling og økonomisk genopretning. Ledelsen blev skiftet ud, og en ny bestyrelse blev sammensat. Før sommerferien påpegede Dalgaardens bestyrelse, at man ikke kunne leve op til den daværende samarbejdsaftale. I midten af august præsenterede Socialtilsyn Midt en rapport, der tegnede et billede af markant fremgang på samtlige parametre på nær de økonomiske forhold på institutionen.

Socialtilsynet konstaterede, at der var sket en række grænseoverskridende og ydmygende magtanvendelser, hvor en medarbejder i to tilfælde spyttede efter børn, et barn blev skubbet hårdt ned af en trappe, og et barn slikkede på et toilet som del af en udfordringsleg. Socialtilsynet påpegede ligeledes, at beskrivelserne af magtanvendelserne var mangelfulde.

Dalgaardens forstander: Vi har simpelthen fået for kort tid Udviklingen på Dalgaarden gik i den rigtige retning, mener Dalgaardens forstander, som ærgrer sig over kommunens manglende støtte.

Lotte Henriksen understreger, at to seneste ikke-tilladte magtanvendelser er mindre ekstreme end de tidligere, men beskrivelserne af dem har ikke været tilfredsstillende.

»Vi mangler en refleksion over, hvordan man undgår, at de sker igen, hvordan man tager magtanvendelserne op i personalegruppen, og hvordan man arbejder på at undgå de her kritiske situationer,« siger socialchefen.

Større udfordringer i fremtiden

Hun påpeger, at magtanvendelserne og de mangelfulde beskrivelser har vakt særlig bekymring, da kommunen fremover planlagde at visitere børn med større udfordringer til Dalgaarden:

»Vi har i fremtiden brug for at anbringe børn med særlige udfordringer som adhd, autismespektrum- og udviklingsforstyrrelser.«

Aarhus trækker stikket på omstridt døginstitution

Dalgaarden har et underskud på knap 4 mio. kr. fra 2017, og i år er underskuddet foreløbig løbet op i omkring 10 mio. kr. Aarhus Kommune har trukket sig fra driftsaftalen med Dalgaarden på baggrund af en ny genopretningsplan, som Dalgaarden fremlagde forrige fredag. Aarhus Kommune tror ikke på planens bud på scenarier og budget. Det har ikke været muligt at få genopretningsplanen at se inden avisens deadline.

»Det er vigtigt, at børnene har det godt i trygge rammer, så vi har accepteret, at der bruges flere penge på vikarer og personale. Men der genereres et stort underskud hver måned, og der er en grænse for, hvor længe vi kan acceptere det,« siger Lotte Henriksen.