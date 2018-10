Aarhus fra A til Å: Kampmann, kirken og rygtet om gensidig overvågning

Et rygte i den aarhusianske lokalhistorie vil vide, at domkirkens præster var temmelig utilfredse, da det i slutningen af 1890’erne blev besluttet, at Aarhus Teater skulle opføres lige op ad Guds hus. De påpegede gentagne gange over for arkitekt Hack Kampmann, som skulle tegne teatret, at de nok skulle holde øje med, at der ikke skete noget løssluppent, gudsbespottende og uhelligt i teaterbygningen på Bispetorvet.

Kampmann blev (siger fortællingen, der ikke er bevis for) efterhånden træt af at høre på formaningerne og besluttede derfor sammen med sin makker, kunstneren Karl Hansen Reistrup, at nogle væsner, djævle, drager og lindorme til gengæld så ville holde øje med præsten på prædikestolen i domkirken.

Til at understøtte rygtet gælder:

På de første tegninger af teatret er der ingen besmykning på taget, men da teatret stod færdigt i år 1900 sad en lille djævel (gargoil – som sådan en fyr kaldes) med det ene øje stift rettet mod prædikestolen og en hale, der i fugtigt vejr drypper en lille stråle den samme vej. Gargoilen blev hejst op på taget den 13. september 1900, blot to dage før teatrets åbning.

For det andet: Der kom til at sidde et par lindorme (i folketraditionen er det menneskeædende slanger eller drager) på den udvidelse af Aarhuus Privatbank i Kannikegade (mellem Harald Skovbys Gade og Sankt Clemens Torv), som Kampmann lavede i 1905. Disse lindorme stirrede begge ligeledes mod prædikestolen i domkirken. Det kan desværre ikke længere ses, for bygningen blev nedrevet i 1929 for at give plads til den nuværende, som Danske Bank bor i. Lindormene flyttede efter nedrivningen til Klosterport 9, hvor de i dag vogter over indgangen.

For det tredje: Til hjørnet på Hotel Royal (Bispegade/Store Torv) tegnede Reistrup i disse år også et uhyre, der holder øje med indgangen til Domkirken – og inde i kirken ser han, hvis han kan kigge gennem kirkens stenmur – og det kan han sikkert godt – prædikestolen.

Endelig skal det også gøres gældende, at det kun er de her nævnte Kampmann-bygninger, han og Reistrup har besmykket med djævle, drager, gargoiler og lindorme.

Aarhus Teater tror ikke på rygtet. På dets hjemmeside kan man læse:

»At djævlen på taget skyldes Kampmanns modvilje mod domkirken og gejstligheden kan ganske afvises, da Kampmann i en mangeårig periode havde ansvaret for arkitekturen i forbindelse med renoveringer og restaureringer i domkirkebygningen. Og det var desuden ham, der designede kirkeuret på tårnet.«

Vor tids biskop, Henrik Wigh-Poulsen, har denne kommentar:

»Jeg har hørt rygtet, og det er jo en herlig historie. Jeg ville da gerne tro på den, men hvis Kampmann havde en antikirkelig holdning, havde han jo nok ikke også engageret sig i restaureringer af domkirken.«

