Region udpeger gymnasieklasser, der skal lukke

Færre elever vil få opfyldt deres 1. prioritet, når de skal vælge gymnasium. Det bliver ifølge to rektorer konsekvensen, hvis et nyt forslag fra Region Midtjyllands politikere bliver vedtaget.

Regionens forretningsudvalg besluttede efter et møde torsdag at indstille til undervisningsministeren, at syv gymnasier i Østjylland får reduceret deres STX-kapacitet med tilsammen otte klasser.

Forslaget er resultatet af, at gymnasierne ikke selv har ønsket at tilpasse kapaciteten til behovet, lyder forklaringen.

»Det bedste havde selvfølgelig været, hvis gymnasierne selv var enige om en måde at reducere kapaciteten. De har tidligere vist, at de kan stå sammen, men jeg har også forståelse for, at det er vanskeligt for selvejende institutioner. Nu har vi kigget på tal og fremskrivninger, og vi har valgt i denne omgang at foreslå otte færre klasser, og så kigger vi på det igen om et år,« forklarer formand for forretningsudvalget, regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Synd for eleverne

Mandag havde gymnasierne frist til selv at foreslå en reduktion, men de har ønsket at fastholde kapaciteten.

Forslag til klasselukninger Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium sættes én klasse ned i forhold til den nuværende kapacitet. Langkaer Gymnasium og HF får et loft på seks klasser, som i tilfælde af undervisningsministerens godkendelse af fusionen med Aarhus Tech kan fordeles med tre klasser i Tilst og tre klasser på Dollerupvej i Aarhus midtby. Forudsætningen er, at STX-pladserne i midtbyen ikke overstiger antallet af STX-pladser i Tilst. Langkaer Gymnasium og HF’s nuværende kapacitet reduceres med to klasser. Grenaa Gymnasium og HF får sit ønske om at sætte kapaciteten ned med én klasse opfyldt.

Rektor på Marselisborg Gymnasium Kirsten Skov mener slet ikke, at der er behov for at tilpasse kapacitet og stiller spørgsmål ved regionens beregninger.

Konsekvensen for gymnasiet bliver, at der er færre penge til undervisning.

»Det værste er, at vi er nødt til at fortælle så mange, at de ikke kan komme til at gå her,« siger hun, men forsikrer, at gymnasiet fortsat kan drives, og at eleverne sandsynligvis ikke vil komme til at mærke de færre penge.

Marselisborg sendte senest 85 elever videre til andre gymnasier.

»Forudsat at vi får samme antal ansøgere næste år er der 28 flere, som ikke vil få deres 1. prioritet og bliver kede af det.«

Rektor på Aarhus Katedralskole, Lone Eibye Mikkelsen, ærgrer sig også over at skulle skuffe elever, og peger på, at det ser mærkeligt ud, at regionen skærer klasser på eksisterende gymnasier, men samtidig ønsker at oprette nye klasser som led i fusionen mellem Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech. Godkender undervisningsministeren den fusion, kan Langkaers seks tilbageværende klasser fordeles med tre i Tilst og tre på Dollerupvej i Aarhus midtby.

»Der er ikke brug for et til gymnasium i midtbyen, og jeg har svært ved at se, hvorfor vores kapacitet skal nedsættes til fordel for et nyt tilbud.«