Hvad er det, man ønsker af os? Hvad lægges der vægt på? Er vi ikke også bærere af kulturarven?



Det vil bestyrelsesformændene for fire af de største kulturinstitutioner gerne have at vide.

Derfor har Johannes Flensted Jensen, Moesgaard Museum, Peter Kjær, Den Gamle By, Carsten Fode, Aros, og Henning Kærsgaard, betydelige omfordelinger af statens støtte til de danske kulturinstitutioner.

»Vi ved ikke, hvor det lander, og vi er nervøse for de kommende år,« skriver de fire bestyrelsesformænd.

»Vi vil gerne have en diskussion om, hvad der lægges vægt på, og hvad man forlanger, og have italesat en debat uafhængigt af geografi og ejerforhold,« uddyber Carsten Fode.

Man hører i debatten, at tilskuddene på f.eks. teaterområdet er uhyre tilfældige. Det passer ikke. Johannes Flensted Jensen, bestyrelsesformand, Moesgaard Museum Man hører i debatten, at tilskuddene på f.eks. teaterområdet er uhyre tilfældige. Det passer ikke.

»Der skal ske en omfordeling, som vi ikke kender resultatet af, og det er problematisk, for vi er så store institutioner, at vi har svært ved at tilpasse os på den korte bane.«

Mangler en debat

Kritikken fra bestyrelsesformændene kommer, efter at kulturminister Mette Bock (LA) i forslaget til fordeling af de 400 mio. kr., der i de kommende fire år føres tilbage til kulturområdet, bl. a. har prioriteret nationale, kulturbærende institutioner og dermed har sat gang i en debat om den fremtidige fordeling af støtten til bl.a. museer og teatre.

»Vi vil forfærdelig gerne have, at der kommer en debat om, hvad det er for kriterier, institutionerne skal bedømmes efter. Det ved vi ikke, og det er meget frustrerende. Der skal være nogle klare kriterier, og de skal ikke bare handle om, at man er statsejet, eller at der skal være et antal museer, der skal kunne det samme over hele landet,« siger Johannes Flensted Jensen.



»Noget af det, som vi f.eks. på Moesgaard Museum har manglet i debatten, er en diskussion om den kvalitet, man gerne vil have. Noget af det, som vi laver f.eks. i den naturvidenskabelige afdeling, som i dag beskæftiger over 20 mennesker, og som er enestående i landet, har det taget 25 år at opbygge. Men den kan jo lynhurtigt blive brudt ned igen, hvis ikke der ligger nogle klare kriterier for, at det er vigtigt at have sådan noget på et højt kvalitetsniveau.«

Kvalitet skal understøttes

Ingen af de fire bestyrelsesformænd ved, om et fremtidsscenarie er, om de skal have færre penge i statstilskud.

»Når der skal laves den ændring af tilskudsstrukturen, som der tilsyneladende er gang i, vil vi gerne have, at det er nogle klare kriterier, som er med til at understøtte kvaliteten, og som er med til at understøtte bevarelsen af kulturarven. Vi vil gerne sikre os, at de kriterier, man vil bruge i den debat, der gerne skulle komme, er nogle, der fremmer kulturen og kvaliteten, og det sker på en gennemskuelig måde,« siger Johannes Flensted Jensen.

»Man hører i debatten, at tilskuddene på f.eks. teaterområdet er uhyre tilfældige. Det passer ikke. De er et udtryk for den politiske vilje i de forskellige amter i sin tid. Om det skal blive ved med at være sådan, ved jeg ikke, men det er ikke tilfældigheder, knopskydninger og fis og ballade. Vi kan da også synes at det er skævt, at der skal være så stor forskel på det, der er statsejet, og det, der ikke er. Sådan er det, men at det skal betyde, at vi ikke er bærere af den nationale kulturarv, har vi svært ved at acceptere.«

»Provokerende«, »uretfærdigt« eller »rigtigt set«: Havner kulturministerens mange millioner de rigtige steder? Regeringen vil prioritere kulturen efter flere år med besparelser. Midlernes fordeling får en blandet modtagelse på museerne.

Mette Bock: »Hvis det kan drejes til at være en dårlig nyhed, undrer jeg mig« Museer og teatre kritiserer regeringen for smagsdommeri og manglende armslængdeprincip.

Debat, side ...