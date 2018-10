Kommunen fusionerer enheder mod socialt snyd

Aarhus Kommune samler hurtigst muligt sine to nuværende kontrolgrupper mod socialt snyd.

Det støttede Aarhus Byråd på onsdagens byrådsmøde, og dermed samles de to kontrolgrupper fra henholdsvis Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og fra Kultur og Borgerservice i den sidstnævnte magistrat. Forventningen er, at kontrolarbejdet med at afsløre socialt svindel nu kan blive styrket.

I 2017 hentede Aarhus Kommune 15,3 mio. kr. tilbage til kommunekassen gennem kontroller af bl.a. udbetaling af sygedagpenge og proformaflytninger. Fusionen betyder, at tre årsværk skal overføres fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, men Venstre i Aarhus Byråd vil gerne have undersøgt, om det kan betale sig at ansætte endnu flere medarbejdere i kontrolenhederne.

»Gennem de to magistratsafdelinger har man 11,2 årsværk, og de henter i gennemsnit en mio kr. til vores hårdt trængte kommunekasse. Vi har lagt op til en investeringsmodel med to årsværk mere. Det vil give et afkast til kommunekassen,« sagde byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V), som også luftede muligheden for at hyre helt op til seks ekstra medarbejdere til kontrolarbejdet.

Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice, er ikke afvisende overfor ideen.

»Det er muligt, at vi får flere penge, hvis vi afsætter flere årsværk. Jeg vil gerne undersøge det, men for at komme med et mere kvalificeret svar, så kræver det først et analysearbejde,« sagde Rabih Azad-Ahmad.

Enhedslisten i Aarhus Byråd er omvendt mere skeptiske overfor kontrolarbejdet.

»Hvor meget skal kommunen være på nakken af fattige folk? 1.500 kr. er, hvad man henter i gennemsnit, så det er en overvejelse værd. i sagen,« sagde Keld Hvalsø (EL).

I 2017 afsluttede de to kontrolgrupper i alt 937 sager. De fem såkaldte temakontroller omfattede virksomhedsbesøg, formueforhold, fiktiv adresse, udland og førtidspension.