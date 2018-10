Han kom i god tid, den mandlige gæst. Med en stor buket blomster i hånden gik han på knæ for Anja Ringgren Lovén: »Nu tilspørger jeg dig …«

Hun kiggede spørgende på ham.

»… vil du fortsætte med at følge dit hjerte?«

Ja – det kunne hun 100 pct. love, kvinden, der er blevet kendt verden over for sit arbejde for nigerianske børn, der får et heksestempel på sig, og dermed nærmest bliver dømt til døden eller i hvert fald til en yderst kummerlig tilværelse.

Hun er netop blevet 40 år, og det havde hun – efter pres fra sine nærmeste – valgt at markere ved en reception i Aarhus, hvor hun bor, når hun ikke er på sit og organisationen Dinnødhjælps børnehjem, Land of Hope, i et af de farligste områder i Nigeria.

Det skete med nigeriansk musik i højttalerne og såvel danske som nigerianske flag på bordet – og selskab fra hele familien, inklusive sønnen, David Junior, mens kæresten, David Emmanuel Umem, var blevet hjemme på børnehjemmet.

Kontante gaver

Gaver ville hun ikke have, til gengæld måtte medlemmer af hendes organisation, frivillige, sponsorer og ambassadører hjertens gerne give et tilskud til at drive børnehjemmet.

Allerede kl. 13 var der tikket 16.000 kr. ind på kontoen, og receptionen var ikke mange minutter gammel, før der blevet stillet flere gavekort med beløb på adskillige tusinde kroner op på gavebordet, side om side med blomster, nisseøl (»den smag har jeg savnet«) og andre tilkendegivelser til en kvinde, for hvem det at gøre en forskel ikke er nogen floskel.

Der er da også brug for hver en krone på Land of Hope.

Her bor lige nu 67 børn, som hun og hendes medhjælpere har hentet ud fra landsbyer, hvor de var blevet udpeget som heksebørn, hvilket betyder, at deres familier er nødt til at sætte dem på gaden, fordi hele familien ellers risikerer at blive anset for at være forhekset.

En ildsjæl

Drengen, som gjorde hende så kendt, er en af dem. Han hedder Hope, og han har nu et liv, der er et barn værdigt, siger hun.

Hun er en ildsjæl i den brændende entusiastiske forstand, som enhver ordbog oversætter ordet: En, der følger sit hjerte. Anja Ringgren Lovéns hjerte har tilsagt hende at arbejde for de forheksede børn, og det var der mange, der ved receptionen havde brug for at sige et varmt og personligt tak for. Som standupkomikeren Audrey Castañeda, ambassadør for Dinnødhjælp, sagde: »Hånden på hjertet – hvem andre får gjort det?«

Anja Ringgren Lovén med nogle af sine børn på Land of Hope. Foto: Privat

Anja Ringgren Lovén er ikke bare en stjerne hos børnene i Nigeria, men også i Danmark, det var tydeligt.

»Jeg er jo en beskeden nordjyde, så jeg vil gerne blive ved med at bevare benene på jorden, men på den anden side er den runde dag en god mulighed for mig til at sige tak til alle dem, der har været med mig på min rejse,« sagde hun i en erkendelse af, at så stor en opgave kan ingen løse alene.

