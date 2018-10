Trods protest: Aarhus byråd holder fast ved Bering-Beder-vejføringen

Der bliver ikke tale om at revurdere linjeføringen af Bering-Beder-vejen.



Det står fast efter teknisk udvalgs møde mandag, og onsdag vil byrådet derfor med stor sandsynlighed stemme nej til teknisk udvalgsformand Keld Hvalsøs (EL) forslag om at undersøge muligheden for et andet forløb ved Enslev - den såkaldte linjeføring A10.

»Vi ender med at støtte den oprindelige indstilling, og det er der et stort flertal for. Nu kan borgerne i Enslev slappe af,« forsikrer næstformand i teknisk udvalg, Ango Winther (S).

Linjeføringen af den sydlige vejforbindelse mellem Bering og Beder blev efter en VVM-undersøgelse og offentlig høring endelig lagt fast i 2016.

Det giver også nogle komplikationer om, at man kommer tættere på Enslev, og at den skal passere igennem en fredsskov. Ango Winther (S), næstformand i teknisk udvalg Det giver også nogle komplikationer om, at man kommer tættere på Enslev, og at den skal passere igennem en fredsskov.

Dengang var der tre vejforløb i spil, og valget faldt på den nordligste. En ejer af en landejendom, som står til at blive eksproprieret, har imidlertid foreslået at ændre linjeføringen øst for Hasselager, så strækningen bliver kortere, og færre ejendomme skal eksproprieres. Det kunne muligvis give en besparelse, og derfor foreslog formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (EL), i foråret, at Aarhus Kommune skulle undersøge den mulighed.

Protester i Enslev

Den på papiret lille ændring kan dog få store konsekvenser for borgerne i Enslev, fordi vejen i givet fald kommer tættere på dem og ikke længere vil være skjult bag en bakke på en del af strækningen. De har derfor flere gange skrevet til kommunen og bedt om at få stoppet både debatten og undersøgelserne. Seneste ved en protestskrivelse, som samtlige borgere inden for byskiltet - 19 - har skrevet under på.

BERING-BEDER-VEJEN Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus.

Vejen skal forbinde Oddervej i sydøst med Torshøjvej og Østjyske Motorvej i nordvest. Vejen bliver ca. 12 km lang og skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny, overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. aflaste det øvrige, overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje.

Alt tyder dog nu på, at politikerne vil sætte et endeligt punktum for debatten ved byrådsmødet onsdag.

»Der har været usikkerhed om, hvorvidt den alternative linjeføring lå inden for det bælte, som VVM-redegørelsen gav lov til. Og det viser sig, at det gør den ikke. Det giver også nogle komplikationer om, at man kommer tættere på Enslev, og at den skal passere igennem en fredsskov. Så alt andet lige så støtter vi den oprindelige indstilling,« siger Ango Winter.

Han tror heller ikke på, at en ændret vejføring vil blive billigere i kraft af færre ekspropriationer.

Enslev-borgere bekymrede over ny vejdebat

»På teknisk udvalgs møde mandag fik vi at vide, at det er særdeles usikkert. Det kræver bl.a., at DSB vil være med til at ændre opførelsen af en ny bro, og det kan man være usikker på, om DSB vil. Der er så mange usikkerheder, at den fortjeneste nok ikke er der alligevel,« mener Ango Winther.

Gener og uvished

Også Venstre har besluttet sig for at fastholde linjeføring A.

»Banedanmark er allerede i gang med at opkøbe ejendomme, og der er mange borgere, som gerne vil have en hurtig afklaring. Vores bekymring ved at skulle gå med på forslaget omkring linjeføringsforslag A10 er også, hvordan det ville ramme borgerne, som ville skulle sidde med uvished i en endnu længere periode. Dertil kommer generne hos borgerne i Enslev,« siger Venstres Heidi Bank, som er medlem af teknisk udvalg.

Skal Beder-Bering-Vejen flyttes? Måske, mener et byrådsflertal.

»Vi er også bekymrede for, at hele anlægget af Bering-Beder-vejen ville blive udskudt i et år, hvis vi skulle til at undersøge en ny linjeføring. Det har også gener for de borgere og virksomheder, når de ikke kan komme til at bruge den nye vej,« siger Heidi Bank.