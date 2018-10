»Man kan sige, at det lige nu står 1-0 til mig«​

På den brostensbelagte Badstuegade mellem Store Torv og Pustervig Torv i Latinerkvarteret ligger butikken Juice Stop.

Det har den gjort siden 1996, hvor butikkens indehaver Dorte Drachmann overtog lejemålet og lejekontrakt sin mor, Karen Drachmann.

Inden butikken blev et sted, hvor folk kan stille tørsten i friskpresset juice, havde moderen siden 1991 drevet sin ejendomsmæglervirksomhed i de beskedne lokaler.

Men da hun så sig nødsaget til at flytte i større lokaler, så hendes datter Dorte Drachmann en forretningsmulighed.

Hun overtog lejemålet og åbnede Juice Stop. Dorte Drachmann, der på daværende tidspunkt var 24 år, drev herefter butikken i en årrække uden at tænke så meget over lejekontrakten, da forholdet mellem hende og udlejeren ifølge hende var godt, og fordi den daværende udlejer ikke fandt det nødvendigt at udforme en ny.

»Jeg var 24 år. Jeg anede ikke noget om, hvordan tingene hang sammen,« siger Dorte Drachmann.

Beskyttet eller ej?

I 2010 dør Dorte Drachmanns mor. Efter moderens død og efter rygter om, at bygningen, hvori hun driver Juice Stop, skulle sælges, valgte hun alligevel at tage kontakt til den nye udlejer, der sidenhen var kommet til, for at spørge ind til lejekontrakten.

Herefter skrev hun den 23. november 2011 under på en allonge, der blev skrevet ind i den allerede eksisterende lejekontrakt, som siger, at hun allerede tilbage i juni 1996 fik overdraget lokalerne efter sin mor, og at hun dengang »indtrådte i alle lejers rettigheder og forpligtelser i lejeforholdet«.

Hvorfor fanden skulle de have beskyttet mig i alle de år, hvis ikke jeg er beskyttet af klausulen? Dorte Drachmann, ejer af Juice Stop Hvorfor fanden skulle de have beskyttet mig i alle de år, hvis ikke jeg er beskyttet af klausulen?

Altså, at der gælder præcis samme regler for hende, som der gjorde for hendes mor før hende.

Det væsentligste punkt i lejekontrakten, i hvert fald i denne sammenhæng, er en såkaldt konkurrenceklausul, der dikterer, at Dorte Drachmann skal inddrages, før Andelsforeningen Borgporten kan udleje lokaler til virksomheder, der er i direkte konkurrence med hendes.

Hun fortæller, at lejekontraktens konkurrenceklausul altid er blevet overholdt, når nye virksomheder ønskede at leje sig ind i Andelsboligforeningen Borgportens lokaler. Hun henviser til både Ben & Jerrys og Cold Stone, som begge fik at vide, at de ikke kunne forhandle varer, som direkte overlappede med hendes sortiment.

»I de 22 år, jeg har drevet butikken, er jeg altid blevet spurgt, når nye virksomheder har lejet sig ind. Men da Starbucks rykkede ind i 2016, havde jeg ingenting at skulle have sagt, selvom de forhandler mange af de samme ting, som jeg gør,« siger Dorte Drachmann.

Hun valgte derfor selv at henvende sig til sin udlejer for at henvise til klausulen, men udlejeren valgte at ignorere hendes henvendelse, fortæller hun.

Sagen kort Dorte Drachmann har siden 1996 drevet butikken Juice Stop på Badstuegade. I sin lejekonkrakt med Andelsboligforeningen Borgporten er der indskrevet en såkaldt konkurrenceklausul, der dikterer, at Dorte Drachmann har indflydelse på, hvem der kan leje sig ind i andelsforeningens lokaler, såfremt de er i direkte konkurrence med hendes butik. I 2016 lejede butikskæden Starbucks sig ind i lokalerne. Dorte Drachmann har sidenhen anlagt sag mod sin udlejer, da hun mener, at udlejer ikke har overholdt lejekontraktens konkurrenceklausul. Den 25. september faldt der dom i sagen. Aarhus Byret har dømt, at Andelsboligforeningen Borgporten skal bringe Starbucks salg af juice, kaffe, kage, sandwich og smoothies til ophør inden 1. januar 2019. Sagen er anket til Landsretten.

»Hvordan kan det være, at reglerne gjaldt, da Ben & Jerrys og Cold Stone rykkede ind, men at de ikke gælder, når Starbucks gør?« siger Dorte Drachmann og fortsætter:

»Det giver ikke mening. Hvorfor skulle udlejer have beskyttet og hørt mig i alle de år, hvis ikke jeg er beskyttet af klausulen?«

Dorte Drachmann lagde herefter sag an mod Andelsboligforeningen Borgporten, fordi hun mener, at den ved at leje ud til Starbucks har forbrudt sig mod lejekontraktens indhold.

En sag, som hun den 25. september i år fik medhold i ved Aarhus Byret. I dommen står det beskrevet, at Andelsboligforeningen Borgporten inden den 1. januar 2019 skal bringe Starbucks salg af juice, kaffe, kage, sandwich og smoothies til ophør.

Anket til Landsretten

Hvorvidt Starbucks på Store Torv fortsat vil have mulighed for at byde gæsterne på kaffe, afhænger nu af Landsretten, da Andelsboligforeningen Borgporten har valgt at anke sagen.

Den mener fortsat, at lejemålet ikke kan nyde beskyttelse af konkurrenceklausulen, da lejemålet oprindeligt var udlejet til ejendomsmæglervirksomhed, som ikke falder under betegnelsen ”forretning i en bestemt branche”. Samtidig pointerer den, at der ikke er aftalt nogen form for konkurrencebeskyttelse i forhold til den nuværende anvendelse af lejemålet i forbindelse med, at lejemålet formelt blev overdraget til Dorte Drachmann i 2011, selvom hun har drevet forretning der siden 1996.

»Min daværende udlejer tænkte ikke, at der dengang, da jeg startede min virksomhed, kunne opstå et problem. Jeg mener stadig, at det må være udlejers ansvar at have styr på lejekontrakterne,« fortæller Dorte Drachmann.

Hun har i Byretten fremlagt bevis for, at sortimentet i Starbucks og hendes forretning overlapper i en sådan grad, at det har haft betydning for hendes omsætning. Hun har desuden været nødsaget til at lukke sin anden filial i Risskov, der førhen blev finansieret af overskuddet fra forretningen i Badstuegade, som ikke længere er tilstrækkeligt.

Selvom sagen har medført økonomiske konsekvenser for Dorte Drachmann, understreger hun, at det frem for alt er en principiel sag for hende.

»Det har hele tiden handlet om, hvorvidt jeg har ret eller ej. Er lokalet udlejet ulovligt til Starbucks, eller er det ikke? Det har jeg jo så heldigvis fået medhold i, at det er,« siger Dorte Drachmann.

Der er stadig ikke fastsat en dato for, hvornår sagen skal for Landsretten. Selvom Landsrettens dom kan ende med ikke at falde ud i hendes favør, er Dorte Drachmann fortrøstningsfuld.

»Man kan sige, at det lige nu står 1-0 til mig,« siger hun.