Dom: Starbucks skal stoppe med kaffesalg på Store Torv

Har man for vane at drikke sin morgenkaffe eller nyde sin frokostsandwich med en tilhørende juice på Starbucks på Store Torv, så skal man måske snart til at se sig om efter et andet sted.

Byretten i Aarhus har nemlig slået fast, at Andelsboligforeningen Borgporten, som udlejer lokalerne på Store Torv, inden 1. januar 2019 skal »bringe butikskonceptet Starbucks salg af juice, kaffe, kage, sandwich og smoothies til ophør«.

Det skyldes en tvist med en af Andelsforeningen Borgportens andre lejere, Dorte Drachmann. Hun er indehaver af forretningen Juice Stop i Badstuegade, som ligger klos op ad Starbucks.



Dorte Drachmann har drevet virksomhed i lokalerne siden 1996, hvor hun overtog dem efter sin mor, Karen Drachmann. I hendes lejekontrakt indgår en såkaldt konkurrenceklausul, der dikterer, at Dorte Drachmann skal inddrages, før Andelsforeningen Borgporten kan udleje lokaler til virksomheder, der er i direkte konkurrence med hendes.

»I de 22 år, jeg har drevet butikken, er jeg altid blevet spurgt, når nye virksomheder har lejet sig ind. Men da Starbucks rykkede ind i 2016, havde jeg ingenting at skulle have sagt, selv om de forhandler mange af de samme ting, som jeg gør,« siger Dorte Drachmann.

Principspørgsmål

Det fik hende til at lægge sag an mod Andelsboligforeningen Borgporten, som hun nu har vundet i byretten.

»Det er gået ud over min omsætning, at de er rykket ind. Men for mig har det hele tiden principielt handlet om, hvorvidt jeg har ret eller uret. Er udlejningen til Starbucks ulovlig eller ej. Og det har jeg jo så heldigvis fået medhold i,« siger Dorte Drachmann.

Det har ikke været muligt at få et interview med Salling Group, der driver Starbucks i Danmark, og som nu har udsigt til at skulle fjerne størstedelen af sortimentet fra menukortet i filialen på Store Torv.

I et mailsvar oplyser Michael Hald, der er chef for Salling Groups franschise-afdeling, at han ikke har været bekendt med den konkurrenceklausul, som er en del af i lejeaftalen mellem Dorte Drachmann og Andelsboligforeningen Borgporten.



»Man kan sige, at det står 1-0 til mig«​

Sagen anket

Han skriver endvidere, at Starbucks »ser frem til også på den anden side af 1. januar at byde vores mange trofaste gæster velkommen«.

Hvorvidt Starbucks på Store Torv fortsat vil have mulighed for at byde gæsterne på kaffe, afhænger nu af Landsretten, da Andelsboligforeningen Borgporten har valgt at anke sagen. Den mener fortsat ikke, at lejemålet ikke kan nyde beskyttelse af konkurrenceklausulen, da lejemålet oprindeligt var udlejet til ejendomsmæglervirksomhed, som ikke falder under betegnelsen forretning i en bestemt branche.

Andelsboligforeningen Borgportens advokat, Flemming Dahl, ønsker ikke at kommentere sagens indhold yderligere.