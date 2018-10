Man leverer sit lille bidrag til det store gennembrud

»Det handler i første omgang om nysgerrighed. Den her fornemmelse af, at man er den første, som ser et eller andet. Og ser, hvor vidunderlig og imponerende biologien eller naturvidenskaben rent faktisk er.«

Professor Anders Nykjær, Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet - en af de universitets-ansatte, der skal flytte over i den nye Skou-Bygning - fortæller om glæden ved at forske og måske bidrage til et videnskabeligt gennembrud, der kan komme patienter og samfund til gavn.

»Det er sjældent noget, man selv opnår, men det modner nogle ting, som andre kan føre videre, så selv om ens lille bidrag ikke på den korte bane synes at have nogen effekt og kan synes meget abstrakt, så har det en effekt,« fastslår han.

Et videnskabskollektiv

Anders Nykjær er overbevist om, at nye laboratorier og forskningsmuligheder vil tiltrække endnu flere internationale forskere.



Det er fuldstændig som en buket blomster. De enkelte blomster er forskellige, men sætter man dem rigtigt sammen, så bliver det smukt. Anders Nykjær, professor ved Institut for Biomedicin

»Vi skal rekruttere de rette folk og sikre, at vi ikke kun har den rette viden, men også er i stand til at bygge teknologier op. Og de udvikler sig i disse år med eksponentiel hastighed og er meget dyre, så vi skal putte det hele ned i et videnskabeligt kollektiv,« forklarer han.

Instituttet har forskere fra op imod 30 forskellige nationer, og de kommer med vidt forskellige baggrunde og giver dermed synergi til instituttet, forklarer professoren.

»Vi er blevet meget bedre til at rekruttere udenlandske forskere. Vi tilbyder et internationalt miljø, hvor vi tænker anderledes, og har forskellige baggrunde. Det er fuldstændig som en buket blomster. De enkelte blomster er forskellige, men sætter man dem rigtigt sammen, så bliver det smukt, og det er vi blevet meget bedre til i de seneste 10-15 år,« fortæller han.

Høj effekt

»Danske forskere indgår i enormt mange forskningssamarbejder, og det viser sig også, at det er dem, som har den højeste effekt. Så internationalisering er meget vigtig. Gennem det får man også adgang til de bedste forskere, for de hører også om, hvad der sker i Aarhus,« understreger han.

Ifølge Anders Nykjær står Aarhus Universitet stærkt inden for bl.a. forskning i cellernes natrium-kaliumpumper, som biomediciner Jens Christian Skou blev hædret for med Nobelprisen i kemi i 1997.

»Det område, som Skou fik sin pris for, affødte et forskningsfelt, hvor Danmark siden har været ledende, og på neurovidenskab er vi også meget stærkt positioneret. Vi har haft mulighed for at rekruttere de gode folk, og vi har haft den finansielle styrke eller opbakning fra private fonde i Danmark,« forklarer han.

»Vi bliver ikke set på som en miniput, der kan bidrage med småting. Vi gør det rigtig godt set i lyset af landets størrelse,« understreger han.