Politikerne ville frigive millioner med færre sygedage – men kommunens ansatte skranter mere end ventet

Selv om Aarhus Kommunes ansatte i 2017 havde det laveste sygefravær i 10 år, ser bestræbelserne på at få bragt sygemeldingerne længere ned ikke ud til at gå helt så godt som planlagt.

Da et bredt flertal af byrådets partier i 2015 lagde budgettet for de kommende år, blev de enige om at styrke sygefraværsindsatsen og havde en forventning om, at sygefraværet over de efterfølgende tre år skulle reduceres med mindst halvanden dag, hvilket ville frigive omkring 19 mio. kr. årligt.

Men nu viser en ny opgørelse fra Borgmesterens Afdeling, at dette mål halter, idet der p.t. kun er høvlet en enkelt dag af det samlede sygefravær.

Ifølge budgetaftalen skal sygefraværet falde fra 2015-udgangspunktet på 13,4 arbejdsdage pr. fuldtidsansat til 11,9 dage ved udgangen af 2018. Efter at fraværet er faldet til 12,8 i 2016 og til rekordlave 12,4 dage i 2017, ser gassen ud til at være gået af ballonen i 2018, hvor sygefraværet i de første to kvartaler er på samme niveau som i det foregående år. Således skal udviklingen speedes op resten af året, hvis målet skal nås, hedder det sig i et notat, som politikerne i kommunens magistrat behandlede mandag.

Sygefravær i kommunen Partierne bag budget 2016 (S, SF, R, V, K og DF) besluttede sig for en styrket indsats for at få sygefraværet hos Aarhus Kommunes ansatte nedbragt. Politikerne forventede, at sygefraværet ville falde med mindst halvanden dag – svarende til en halv dag om året – i forhold til det daværende niveau. En reduktion i sygefraværet på halvanden dag vil svare til, at der samlet set frigives ca. 19 mio. kr. om året for kommunen under et. Gevinsterne skal blive i budgetterne hos de daginstitutioner, plejehjem og andre decentraliserede enheder, der får nedbragt sygefraværet og dermed nedbringe behovet for serviceforringelser i de enkelte afdelinger. Udgangspunktet var 13,4 arbejdsdage pr. fuldtidsansat i 2015, og for at indfri det politiske mål skal sygefraværet være faldet til 11,9 dage ved udgangen af 2018. Der er tale om et overordnet mål for kommunen, men ikke for de enkelte magistratsafdelinger. Kilde: Aarhus Kommune

Stagnationen har nu fået direktørgruppen i kommunen til at skrue op for indsatsen. Og det blev politikerne også enige om på mandagens møde, fortæller borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»Det er en ambitiøs målsætning. Indtil videre har vi været i stand til at indfri den, men det ser svært ud for 2018, og derfor skal vi have et meget, meget skarpt fokus på det,« siger borgmesteren, som glæder sig over, at det er lykkedes at nedbringe sygefraværet med en dag og understreger, at der stadig er tid til at nå målet.

Men det er »slet ikke« realistisk at nå sygefraværsmålet, mener Trine Quist, næstformand i FMU, kommunens samarbejdsudvalg, hvor hun repræsenterer medarbejderne

»Måske skal man også bare nogle gange sige, at man var lidt for optimistisk i sin målsætning. Især i år, hvor hele organisationen har været i gang med en stor spareøvelse, der endnu er ikke gennemført. Det plejer ikke at fremme sundheden og sygefraværet positivt.«

Hvis målet ikke indfries, men sygefraværet ender med at blive nedbragt med en dag svarende til ca. 13 mio. kr., vil de manglende 6 mio. kr. ikke blive fjernet fra f.eks. daginstitutioner eller plejehjem, der er ramt af meget sygdom.

»Men det koster service, og nogle kollegaer skal løbe lidt hurtigere,« konstaterer Jacob Bundsgaard.

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg, så helst, at der ikke bliver lavet spareforslag, som »baserer sig delvist på tilfældigheder«.

»Som arbejdsplads kan vi arbejde på at forebygge sygefraværet, og vi kan sætte ind, når det kræves, men der er også ting, vi ikke er herre over, såsom influenzaepidemier og udviklinger på arbejdsmarkedet,« siger rådmanden, der står i spidsen for magistratsafdelingen med det højeste sygefravær.