Gratis jule- og sommerferieparkering skal lokke flere bilister til Navitas

Gratis parkering under Navitas de sidste 14 dage op til jul og igen i juli 2019.

Det anbefaler magistratsafdelingen for Teknik og Miljø på baggrund af et beslutningsforslag fra Venstres byrådsgruppe i Aarhus Kommune. Venstre stillede i november 2017 forslag om, at det skal være gratis at parkere på alle kommunale parkeringspladser fra fredag kl. 12.00 til mandag morgen, og at det på permanent basis skal være gratis at parkere i Navitas i hele december måned for at understøtte julehandlen og for at markedsføre Navitas som et godt sted at parkere sin bil.

Bilisterne lokkes med billigere parkeringskort til Navitas Pendlere og beboere i Aarhus C skal have mulighed for at parkere billigere under Navitas, foreslår Aarhus Kommune.

Mandag blev forslaget behandlet i Magistraten, som sendte sagen videre til behandling i byrådet. Magistraten holder sig til en ny udtalelse fra Teknik og Miljø, som dog ikke er helt med på Venstres idé. Men der er behov for igen at gøre parkeringsanlægget Navitas mere synligt, fremgår det, og derfor foreslår Teknik og Miljø, at der som et forsøg tilbydes gratis parkering i Navitas de sidste 14 dage op til jul i 2018. Samtidig foreslår Teknik og Miljø, at der i juli 2019 etableres gratis parkering i Navitas og på kommunens parkeringsanlæg på Kalkværksvej. For at vurdere effekten af tiltagene anbefales det at forsøgene derefter evalueres.

Venstre er tilfreds med tilbagemeldingen.

»Det er et forslag, som vi gerne vil være med til. Det handler for os om, at borgerne ikke skal fravælge Aarhus C, som handelsby på baggrund af dårlige trafik og manglende p-forhold,« siger byrådsmedlem Theresa Blegvad (V).



Lav belægning

Ifølge udtalelsen fra Teknik og Miljø er Navitas det kommunale parkeringsanlæg med den laveste belægningsprocent. Særligt i juli måned er belægningen lav i Navitas og på parkeringsanlægget på Kalkværksvej. Den gratis parkering i juli vil formodentlig komme en anden type bilister til gode end i det daglige – nemlig turister og gæster til midtbyen, vurderer magistratsafdelingen.

Byrådets største parti, Socialdemokratiet, er heller ikke afvisende overfor forslaget.

»Vi kan godt være med på forsøget. Men vi har et godt samarbejde med private p-huse i byen, og dem skal vi selvfølgelig sørge for en god dialog med,« siger Ango Winther (S), næstformand i teknisk udvalg, Aarhus Kommune.

Teknik og Miljø vurderer, at gratis weekendparkering på alle kommunale parkeringspladser vil få negative økonomiske konsekvenser for de privatejede parkeringshuse. Udover gratis parkering op mod jul og i juli under Navitas og på Kalkværksvej foreslår Teknik og Miljø også, at der i forbindelse med kampagner om synliggørelse af kommunens parkeringsanlæg kan tilbydes gratis parkering i kortere perioder bl.a. på parkeringsanlægget i Navitas. Ifølge kommunen er det vanskeligt at gøre kommunens indtægtstab på eventuel gratis parkering i de foreslåede periode op, da kommunerne afventer en ny bekendtgørelsen for de nye regler for modregning i kommunale p-indtægter til staten. Men forslaget med gratis parkering i juli måned forventes at koste i størrelsesordenen 200.000-250.000 kr. i mistet indtægt pr. uge, og forsøget med gratis parkering i de sidste 14 dage op til jul forventes at koste i størrelsesordenen 200.000 kr. pr. uge, fremgår det. Indtægtstabet tager dog ikke højde for den statslige modregning i forhold til parkeringsindtægter.

Aarhus Kommune har tidligere forsøgt at lokke bilister til Navitas med gratis parkering. Det var bl.a. tilfældet i efterårsferien i 2017 og i ugerne op mod jul i 2014. Forsøget med gratis parkering i uge 42 sidste år under Navitas kostede Aarhus Kommune ca. 175.000 kr. i mistede indtægter.