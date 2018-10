Aarhusianerne betaler for privat skraldeindsamling

Det moderne menneske er et travlt menneske. Vi arbejder, vi går til arrangementer, der gavner vores karriere, og samtidig skal børnene bringes til og hentes fra fodbold, svømning eller spejder. Når vi kommer hjem, skal der laves mad, vaskes tøj og gøres rent. Og når alt det er klaret, er der ikke altid megen kvalitetstid tilbage, inden det hele starter forfra igen dagen efter.

De seneste år har forskellige firmaer meldt sig på banen med ydelser, som kan aflaste folk forskellige steder i hverdagen, så de kan købe sig til mere kvalitetstid.

Et af de firmaer er Junkbusters, der siden 2009 har afhentet storskrald hos privatpersoner og virksomheder.

»Vi oplever, at flere og flere har fået øje på, at de kan vinde værdifuld tid ved at lade andre ”tage skraldet”,« siger Jens Risom, direktør i Junkbusters, og fortæller, at virksomheden i løbet af to år har tredoblet sin omsætning med afhentning af affald hos privatpersoner.

Aarhus er mere selvhjulpen

Men hvorfor vil folk betale for noget, som kommunen ellers kan klare gratis? Det vil de, fordi de vægter tid og bekvemmelighed højere end penge, mener Jens Risom.

I Aarhus er grundprisen for en afhentning foretaget af Junkbusters 405 kr. Hertil kommer et ekstrabeløb på 205 kr. pr. kubikmeter skrald, man ønsker afhentet. Én kubikmeter skrald og en anslået arbejdstid på fem minutter for to mand koster således 762,5 kr. inklusiv moms.

På det område er aarhusianerne stadig mere selvhjulpne, men tendensen er der, og det er væksten også.

Hvor de kommunale ordninger afhenter storskrald på bestemte tidspunkter, hvis man selv har sørget for at bære tingene ud, tilbyder Junkbusters en ydelse, så folk kan betale sig fra besværet. De kommer mod betaling og fjerner affaldet, uanset om det skal slæbes ud fra kælderen, baghaven eller et loftsrum på femte sal.

Og det kan i visse situationer være en stor hjælp, siger Jens Risom.

»Så når konen kigger ud i garagen og konstaterer, at der står en masse skrammel, har du muligheden for at ringe til os og sige: ”Er I ikke søde at komme og hente det her, så redder I både mit liv og mit rod,« siger Jens Risom.

Junkbusters er stiftet i København, hvor firmaet har afhentet affald siden 2009. I maj 2011 valgte firmaet at udvide til Aarhus og omegn.

Selvom størstedelen af firmaets opgaver stadigvæk foregår i Storkøbenhavn, som ifølge Jens Risom på nuværende tidspunkt udgør 80 pct. af omsætningen, er tendensen den samme i Aarhus.

»Omsætningen er ikke tilnærmelsesvis lige så stor i Aarhus. På det område er aarhusianerne stadig mere selvhjulpne, men tendensen er der, og det er væksten også,« siger Jens Risom.

