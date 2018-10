Enhedslisten og økonom: Tilsigtet eller ej, der blev i valgåret lagt ekstra penge ind i Aarhus-budgettet

Et budget vil altid være fyldt med en række hvis’er og usikkerheder, men de, som lægger det, har mulighed for at dreje det i mere eller mindre optimistiske eller pessimistiske retninger.

Det konstaterer Keld Hvalsø (EL), der klandrer borgmester Jacob Bundsgaard (S) for at have givet budgettet, hvad det kunne trække i fjor, så han kunne dele gaver ud i valgkampen, mens han ved de netop overståede budgetforhandlinger har haft alt for dystre briller på og skruet ned på en række parametre.

»Når man kigger tilbage i historien, bliver det bekræftet af den måde, hvorpå man har lagt forudsætninger ind i budgettet,« siger Keld Hvalsø.

Når vi står så langt fra et valg, tager man de pessimistiske briller på med alting, fordi så er det altid rart at komme bagefter og fjerne nogle besparelser eller begynde at dele ud. Keld Hvalsø (EL), byrådsmedlem i Aarhus

Enhedslisten forlod dette års budgetforhandlinger i utilfredshed med, at der, ifølge partiet, bliver lagt et for mørkt syn på forventningerne til kommunens indtægter. Bl.a. i forhold til en kompensation for den demografiske udvikling, hvor Aarhus i fjor fik en gevinst på 100 mio. kr. Desuden er såkaldte finansieringstilskud fra staten, der giver Aarhus 89 mio. kr. i 2019, ikke regnet ind i de efterfølgende års budgetter, og havde det været tilfældet, ville de forestående besparelser være unødvendige, fremfører Keld Hvalsø.

Almaz Mengesha (LA), der heller ikke er med i budgetforliget, mener ligeledes, at borgmesteren i valgåret i fjor indlagde en række usikre forudsætninger i budgettet for at få penge til »uansvarligt stemmefiskeri«. Hun efterlyser, at budgetlægningen bliver mere gennemsigtig.

»Så alle kan gennemskue, hvornår der opspares gaver til et valg, andre spekulationer og skjult opsparing,« lyder det fra Almaz Mengesha.

Skrue op og ned

Begge byrådsmedlemmer ser håndteringen af den forventede trecifrede milliongevinst på den såkaldte selvbudgetteringsmodel som et eksempel på, hvordan borgmesteren kan skrue op og ned på kommunens økonomi efter forgodtbefindende.

To modeller for budgettet Byrådet skal ved budgetlægningen vælge mellem to modeller for sit udskrivningsgrundlag, altså indtægter i form af indkomstskat, tilskud og udligning: 1) statsgaranti eller 2) selvbudgettering.

Vælges statsgaranti, fastsætter staten niveauet for skatter, tilskud og udligning. Dermed er kommunen sikret den fastsatte indtægt, uanset hvordan konjunkturerne udvikler sig. Med selvbudgettering bruger kommunen egne skøn og prognoser i forhold til indtægterne. Kommunen vil så tre år efter budgetåret få efterreguleret, ift. hvordan de faktiske skatteindtægter, befolkningstal m.m. viste sig at være. Kommunen høster dermed en gevinst, hvis udviklingen viser, at de faktiske indtægter overstiger det statsgaranterede niveau, men skal tilbagebetale penge, hvis de reelle indtægter bliver lavere end de statsgaranterede. I 1996-2018 ser Aarhus Kommune i alt ud til at have vundet 736 mio. kr. på at have valgt den rigtige model.

Under budgetlægningen lige op til kommunalvalget i fjor blev udsigten til en gevinst på 82 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering straks lagt ind i budgettet for 2018. Men ved budgetlægningen i år og forrige år blev de skønnede gevinster på hhv. 129 og 172 mio. kr. ved selvbudgettering reserveret til senere brug.

Keld Hvalsø er godt klart over, at gevinsten ved denne model er forbundet med usikkerhed, og at økonomer og borgmesteren taler om, at usikkerheden på grund af reformer givetvis er større i år end tidligere.



»Jeg er jo ikke økonom. Jeg siger bare, hvordan det ser ud. Når vi står så langt fra et valg, tager man de pessimistiske briller på med alting, fordi så er det altid rart at komme bagefter og fjerne nogle besparelser eller begynde at dele ud..«

Økonom, det er Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og han understreger ligeledes, at gevinsten ved selvbudgettering er forbundet med stor usikkerhed. Men når det er sagt, er han ikke i tvivl om, at der blev lagt særligt optimistisk syn på Aarhus Kommunes økonomiske fremtidsudsigter under budgetlægningen i fjor, så der kunne findes penge og præsenteres en række nye tiltag lige op til valget.

»Jeg har på fornemmelsen, at det var for at have lidt ekstra penge at glæde befolkningen med i valgåret. Og selv om man siger, at det havde vi slet ikke tænkt over, så havde det den effekt og konsekvens,« siger professoren.

»Et fornuftigt valg«

Som beskrevet for nylig i JP Aarhus ser kommunen ud til at have vundet vundet i alt 736 mio. kr. på sine valg af budgetmodeller i 1996-2018.

Partierne bag næste års budget har netop vedtaget at bruge selvbudgettering i budget 2019, hvor det ser ud til at give kommunen en gevinst på 129 mio. kr. Det støtter Per Nikolaj Bukh.

»Vi har tidligere disponeret en mulig gevinst ved selvbudgettering - også i år, der ikke har været valgår.«

»Både som økonom og Aarhus-borger synes jeg, at det er et fornuftigt valg,« siger økonomen, der begrunder det med, at selvbudgettering typisk vil være en fordel for kommuner i vækst, og at denne model især i økonomiske opgangstider vil være en fordel for Aarhus, fordi her stiger huspriserne særligt meget, og flere gode skatteborgere flytter til kommunen.

»Aarhus ligger i en position til at komme godt ud på den baggrund. Den gevinst, man vil få ved at selvbudgettere, er så overvejende sandsynlig, at den kan man ikke ignorere, men selvfølgelig er der lidt lotteriseddel i det.«