Kritikere om Aarhus-budget: Borgmesteren pumpede budgettet for at uddele valgflæsk

Først blev et forventet beskæftigelsestilskud på 200 mio. kr. ved en udligningsreform fjernet fra budgettet, og nu skal der ventes med at bruge en usikker gevinst på 129 mio. kr. på at vælge en særlig budgetmodel.

Det nyligt indgåede budgetforlig står således i kontrast til aftalen året før, og ifølge Enhedslisten, Liberal Alliance og en økonomiprofessor sætter det to streger under, at forligspartierne med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen ved budgetforhandlingerne i fjor - to måneder før kommunalvalget - ”pumpede” Aarhus Kommunes budget.

Der er ingen tvivl i mit sind om, at han valgte at lægge budget på den måde i 2017, fordi der var en valgkamp. Almaz Mengesha (LA), byrådsmedlem i Aarhus Der er ingen tvivl i mit sind om, at han valgte at lægge budget på den måde i 2017, fordi der var en valgkamp.

»Når vi har et valgår, har vi en type måde at lave budget på, og når vi så ikke har et valgår, har vi en anden måde at lægge budget på,« siger Keld Hvalsø (EL).

Partiet forlod dette års budgetforhandlinger, fordi det mener, at borgmesteren er for pessimistisk i sin forventning til kommunens økonomi. Desuden studser Keld Hvalsø over, at den tidligere ventede årlige gevinst på 200 mio. kr. i budgettet helt er sløjfet, samt at udsigten til en gevinst på 82 mio. kr. ved at vælge den såkaldte selvbudgetteringsmodel straks blev lagt ind i budgettet for 2018, mens forligspartierne bag kommunens netop vedtagne budget 2019 har reserveret den skønnede gevinst på 129 mio. kr. , så den først bruges i 2020.

To modeller for budgettet Byrådet skal ved budgetlægningen vælge mellem to modeller for sit udskrivningsgrundlag, altså indtægter i form af indkomstskat, tilskud og udligning: 1) statsgaranti eller 2) selvbudgettering.

Vælges statsgaranti, fastsætter staten niveauet for skatter, tilskud og udligning. Dermed er kommunen sikret den fastsatte indtægt, uanset hvordan konjunkturerne udvikler sig. Med selvbudgettering bruger kommunen egne skøn og prognoser i forhold til indtægterne. Kommunen vil så tre år efter budgetåret få efterreguleret, i forhold til hvordan de faktiske skatteindtægter, befolkningstal m.m. viste sig at være. Kommunen høster dermed en gevinst, hvis udviklingen viser, at de faktiske indtægter overstiger det statsgaranterede niveau, men skal tilbagebetale penge, hvis de reelle indtægter bliver lavere end de statsgaranterede. I 1996-2018 ser Aarhus Kommune i alt ud til at have vundet 736 mio. kr. på at have valgt den rigtige model.

Denne kursændring tilskriver Almaz Mengesha (LA), der også står uden for budgettet, valget:

»Der er ingen tvivl i mit sind om, at han valgte at lægge budget på den måde i 2017, fordi der var en valgkamp. Nu begynder man så at lægge et mere konservativt budget med nogle pessimistiske forudsætninger, men om tre år er vi alle i gavehumør.«

En lignende vurdering har Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet:

»I valgåret fik den på alle tangenter for at have ekstra penge at glæde befolkningen med, og nu har man indstillet en optimistisk praksis med at budgettere med lovændringer og genindført sin praksis med ikke at udmønte gevinsten ved selvbudgettering.«

I valgåret blev en usikker gevinst straks brugt, men i år bliver pengene reserveret til senere

Jacob Bundsgaard afviser, at kursændringerne er et udtryk for, at han vil bruge ekstra mange penge i valgår. Beskæftigelsestilskuddet er pillet ud af budgettet, fordi det nu står klart, at Aarhus maksimalt vil kunne få en mindre gevinst ved en udligningsreform, fortæller han. Og det forventede plus ved selvbudgettering er reserveret til senere, fordi usikkerheden er større end i fjor, siger borgmesteren.

»Der er ikke forsøgt at lave et særligt valgkampsbudget. Det var på ingen måde et skønmaleri, men et ret hårdt budget, vi lagde sidste år,« siger Jacob Bundsgaard og tilføjer, at der dengang blev lavet store omprioriteringer og besparelser.