Man kan godt være aktiv – selv om det er efterårsferie

Vi starter i Odder. På museet:

Tirsdag den 16. oktober kl. 10-12: Roelygter, byggrød og fortælling:

I gamle dage lavede man roelygter om efteråret dels for hyggens skyld, men også for at lave sjov med naboerne. De kunne godt blive lidt forskrækket over et uhyggeligt lysende roelygte-ansigt udenfor vinduet efter mørkets frembrud. Deltagerne skal denne formiddag hygge sig med selv at lave roelygter og prøve at lave byggrød, som man lavede den i gamle dage. Alle børn får deres roelygte med hjem.

Onsdag den 17. oktober kl. 10-13: Grævling, ræv, bueskydning, tegning, bål, pandekager og historiefortælling:

Museet har fået indleveret en trafikdræbt grævling, og jægere har skudt en ræv. Naturvejleder Ole Sørensen vil fremvise og fortælle om de smukke dyr, som ræven og grævlingen er. Sammen med buepigen Ann-Sophie vil børnene prøve at skyde til måls med bue og pil. De kan også prøve en ”rigtig” jagtbue. I jagtudstillingen kan de lære at tegne dyr efter udstoppede modeller. Det sker sammen med tegner Per Madsen. Ved bålet vil der være pandekager, saft og historiefortælling.

Torsdag den 18. oktober kl. 10-12: Kornsæk for en dag:

Tør du blive firet ned fra otte meters højde eller se turbinekammerets skumle mørke nedefra? spørger museet. Iført klatresele, reb og karabinhage åbnes dørene for en klatreoplevelse for hele familien. Børnene kan klatre kornsækkens vej op gennem den gamle mølle. Så kig forbi til en udfordrende oplevelse for hele familien.

Skanderborg

Sidste år deltog en masse børn og voksne i den arkæologiske udgravning af sporene fra Firgårde fattiggård i den østlige del af Kildebjerg Ry-området. Der blev fundet masser af ting fra dagligdagen i form af skår fra tallerkener og krukker, spande, tøndebånd og skelettet af en begravet hund! Det var Museum Skanderborg og Kildebjerg Ry, der gik sammen om at give borgere i og omkring den nye bydel indblik i deres fælles historie.

I år fortsætter man, hvor graveholdene fra sidste år slap. Udgravningen foregår fra d. 15.-19. oktober kl. 9-15.30. Alle er velkomne til at komme og kigge, mens det kræver tilmelding at være med til at grave. Aldersgrænse: fra 9 år (3. klasse) og opefter. Der er to gravehold hver dag, formiddag kl. 9-12 og eftermiddag. Læs mere på museumskanderborg.dk



Favrskov

Lørdag d. 13. oktober kl. 10-13 ved Inside og Hammel Bibliotek kan familiens nyhøstede æbler fra haven presses med hjælp og vejledning fra Hammel Havekreds – tag æblerne med, og få både en hyggelig oplevelse og most med hjem fra Kulturhuset. Det er medlemmer fra Hammel havekreds og æblepresseudstyret, lånt af kommunens naturvejleder, der sikrer, at de fremmødte kan nyde friskpresset æblemost af helt egen avl. Der venter alle en rigtig hyggelig lørdag og en spændende proces, hvor sommerens solskin og milde vejr omsættes til den herlige ravgule drik, som både store og små elsker. Ved presningen kan man endvidere nyde lidt friskrevet æblekage med rasp og flødeskum. Der er lagt op til en rigtig dejlig efterårslørdag i Hammel.

Syddjurs

I efterårsferien har fregatten Jyllands kok og hovmester igen sat blus under kabyssens kedler. Der serveres beskøjter, surkål og knasende overraskelser. Der venter en helt særlig oplevelse, når børn og voksne sidder mellem kanonerne, hvor duften af tovværk og tjære blander sig med duften af den mad, datidens matroser fik serveret. Udover smagsprøver kan fregattens gæster lave deres eget reb, få en sømandstatovering, spille gamle sømandsspil, tage en lur i hængekøjerne og klatre op i masten – hvis vejret tillader det. Smag på sømandslivet fra den 15.-19. oktober kl. 13-15. Se detaljeret program på fregatten-jylland.dk.

Glasmuseet Ebeltoft byder ligeledes på masser af aktiviteter for små og store i efterårsferien. Der er åbent alle dage, og to glaspustere står klar ved ovnen i værkstedet. I værkstedet er der sandblæsning, støbning og fusing for publikum, og torsdag og fredag kan store som små prøve kræfter med at puste glas. Denne gang kan man blæse sit eget lille græskar i glas. Det færdige græskar kan afhentes næste dag efter afkøling. Se mere på glasmuseet.dk/kalender/

En anden efterårsferietradition er Go’nat på museerne, som arrangeres i samarbejde med Fregatten Jylland og Museum Østjylland. På Glasmuseet kan du gå på bogstavjagt i stearinlysenes skær og få årets hyggeligste godnathistorie, fortalt af museets børneguide. Så find lommelygterne frem, og besøg Glasmuseet, Fregatten, Siamesisk Samling og Det gamle rådhus efter mørkets frembrud onsdag 17. oktober. Museerne er åbne i tidsrummet kl. 18-21 (Fregatten fra kl. 17), hvor der vil være ekstra oplevelser i stearinlysenes skær.

Norddjurs

I efterårsferien er det i Norddjurs Kommune muligt at få en bid af vildmarkslivet, når Kattegatcentret byder indenfor til aktiviteter under temaet tang, torsk og tipi.

Hver dag kl. 11 inviterer Kattegatcentret inden for i tipien til en smagsprøve på vildmarkslivet. Her har børnene mulighed for at kløve brændet til det knitrende bål og bagefter tilberede en lækker fiskesuppe med alt godt fra havet, som på ægte vildmarksmanér spises med en muslingeskal. Herefter kan børnene lege gemmeleg i tipierne, alt imens de voksne sidder lunt og godt på et lammeskind og nyder udsigten til Kattegat.

Man kan også opleve Kattegatcentrets lille sælunge, Mira , når sælerne fodres og trænes i lagunen. Det er også muligt at opleve den nye sandtigerhajs vilde appetit, når de store hajer i hajtanken hver dag kl. 14 fodres og trænes.