Politiet: »Deletrafik kræver vågne trafikanter«

Mobiltelefoner, musik i ørerne eller hyggesnak med medpassagerer. Distraktionerne kan være mange, når man færdes som bilist, cyklist eller gående i trafikken. Men når man ovenikøbet befinder sig et sted, hvor man skal dele pladsen på lige fod med andre trafikanttyper, kræver det, at man har antennerne ekstraordinært langt ude.

Det siger politikommissær Amrik Singh Chadha fra Østjyllands Politi.

»Når man befinder sig i et ”shared space”, som f.eks på havnen, stilles der større krav til agtpågivenheden. Der er større behov for, at man er ekstra opmærksom,« forklarer politikommissæren med henvisning til den nye havnefront, hvor cyklister, bilister og gående skal deles om pladsen på lige fod med hinanden.

Han oplever, at aarhusianerne i forvejen har problemer med at holde fuld fokus på trafikken. Dét, kombineret med at man skal deles om pladsen, kan skabe problemer.

Trafikekspert: ​Supercykelsti bygges på en misforståelse​ Supercykeltsti og "shared spaces" er de seneste par år blevet en del af aarhusianernes ordforråd. Ifølge en ekspert skal deletrafikken harmonere med borgernes behov.

»Det er mange forskellige trafikanter, der færdes sammen i ét område, og når der ikke er særskilte vognbaner forbeholdt de enkelte trafikanter, så er der større risiko for, at der kan ske ulykker. Cyklister, der kører ind foran biler, biler, der svinger ind foran cyklister, eller fodgængere, der ikke ser sig for. Det er dét, der skaber farlige situationer, « forklarer han og forstætter:

»I en så trafikeret by som Aarhus, kræver det, at man har sin fulde opmærksomhed på vejen og sine medtrafikanter.

Det vi ser, er, at det bliver farligt og konfliktfyldt, når man ikke er opmærksom nok.«

Amrik Singh Chadha oplever, at mange kun anser færdselsloven som vejledende.

»Generelt er min opfattelse, at der er alt for mange, der ikke overholder de gængse færdselsregler i Aarhus. Det gælder både cyklister, fodgængere og bilister,« forklarer han.

Cyklistforbund kritiserer Aarhus' cykelvision

Han anser derfor heller ikke manglende skiltning eller information, som Cyklistforbundet efterlyser, som en undskyldning:

»Færdselsloven kan man ikke tage fejl af. Det står faktisk i første linje, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed. Hvis trafikanter så færdes ind og ud mellem hinanden, så siger det sig selv, at det nok ikke er der, man skal komme fræsende med 30-40 km/t.«

Han kommer derfor med en opfordring til aarhusianerne:

»Følg nu færdselslovens grundregler om, at man skal tage hensyn til sine medtrafikanter og være vågen trafikken.«