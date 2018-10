Marselis Boulevard får ny asfalt - og bliver mindre larmende

En endelig beslutning om den planlagte tunnel under Marselis Boulevard trækker ud.

Og netop derfor er Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø i denne uge gået i gang at lægge ny asfalt på Marselis Boulevard, som bl.a. forbinder motorvej E45 med Aarhus Havn. Målet er en forbedring af vejen, som både trafikanter og naboer kommer til at mærke, understreger kommunen.

»Vi kan ikke trække arbejdet længere med tanke på vejens betydning for trafikken til Aarhus Havn, og naboerne i området. Trafikanter kan se frem til en mere behagelig køretur, og naboer vil opleve mindre støj, når vi er færdige,« forklarer Thomas Skov, ingeniør i Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

De seneste år har Teknik og Miljø jævnligt lappet huller på Marselis Boulevard, hvor tons tunge lastbiler dagligt lægger et stort pres på asfalten. Det såkaldte slidlag, som er det øverste lag asfalt, er slidt, og i stedet for flere lappeløsninger, bliver hele vejen nu asfalteret.

Asfaltarbejdet begyndte onsdag aften og varer frem til udgangen af uge 41. Der vil blive arbejdet fra klokken 18-5 på hverdage og mellem klokken 6-16 i weekenderne for at genere trafikken mindst muligt. Mindst ét spor vil være åbent i begge retninger i hele perioden, fremgår det.

Den nye asfalt vil også sænke C02-udledningen på strækningen, fordi den såkaldte rullemodstand bliver mindre, hvilket sænker trafikanternes brændstofforbrug. Marselis Boulevard er en af i alt 80 veje i Aarhus Kommune, som enten skal have eller har fået ny asfalt i år. Grenåvej, Ormslevvej og Nordre Ringgade har alle fået ny asfalt for nyligt, mens de kommende måneder byder på asfaltfornyelse på en række mindre strækninger.

Forsinket tunnel

Tidsplanen for byggeriet af en tunnel under Marselis Boulevard er rykket flere gange i de senere år. Tunnel-byggeriet, som blev vedtaget i 2008, er løbet ind i udfordringer med at få låneadgang til projektet. I foråret 2017 forventede afdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, at byrådet ville blive præsenteret for en revideret projektafklaring af det omkring 1,5 mia. kr. dyre anlæg efter sommerferien. Derefter forlød det, at den reviderede plan ville blive sendt frem i forsommeren 2018. Teknik og Miljø er dog endnu ikke færdig med den nye projektopfølgning på tunnelplanen under Marselis Boulevard.

Ifølge Aarhus Kommunes tidligere oplysninger vil den forberedende fase af anlægsprojektet med bl.a. planlægning og udbudsrunder vare halvandet til to år. Derefter kan selve byggefasen af Marselis-tunnellen strække sig over yderligere fem år.