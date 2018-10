Minister skal redegøre for Grenaabanen

Her er en mand, og han er vred.

DF-transportordfører Kim Christiansen, der er valgt i Østjylland, er mere end særdeles utilfreds med, at den hastighedsopgradering af Grenaabanen, som Banedanmark fik penge til at sikre for flere år siden, endnu ikke er klar.



»Det er for ringe, at Grenaabanen er så meget forsinket, og det er rystende, at Banedanmark ikke har den hastighedsopgradering klar endnu. Nu må de altså komme i gang, for det er flere år siden, vi afsatte penge til den opgradering,« siger Kim Christiansen.

Han har nu bedt Banedanmarks øverste chef, transportminister Ole Birk Olesen, svare på, hvorfor arbejdet ikke er afsluttet for længst.

Som omtalt i JP Aarhus skal letbanen til Grenaa åbne i slutningen af marts næste år, men trods 17 måneders forsinkelse åbner banen kun med ét tog i timen til Grenaa, da Banedanmarks hastighedsopgradering til 100 km/t endnu ikke er færdig, og det er letbanedirektør Michael Borre slet ikke tilfreds med:

»Det projekt skulle have været færdigt for længe siden,« sagde han i en artikel i JP Aarhus den 27. september.



Opgaven i udbud

JP Aarhus har forsøgt at få et interview med Banedanmarks ledelse om forsinkelsen og en forventet slutdato på projektet, men Banedanmarks presseafdeling har blot sendt følgende to afsnit pr. mail:

»Banedanmarks arbejde på Grenaabanen har været at lave sporarbejde og sporudveksling. Derudover er det vores opgave at lukke samt opgradere en række usikrede overkørsler. Her har arbejdet bestået i at identificere overkørsler og udarbejde planer for deres lukning. I den forbindelse har der også foregået ekspropriationer.«

»Det faktiske arbejde med at lukke samt opgradere overkørslerne skal gennemføres af en entreprenør. Banedanmark har sendt opgaven i udbud og planlægger dialog med entreprenøren, der har budt på opgaven. Derudover er Banedanmark også i dialog med Aarhus Letbane om den videre proces.«