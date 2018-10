Cyklistforbund kritiserer Aarhus' cykelvision

Aarhusianere har de seneste par år i højere og højere grad skullet vænne sig til at deles om byrummet. Cykelgaden i Mejlgade, gågade-zone med kørsel tilladt i Graven og et såkaldt ”shared space” på havnen er blot et par eksempler på steder, hvor trafikanterne skal nå til fælles enighed. Her er hverken separate cykelstier, kørebaner eller fortov, som trafikanterne ellers har været vant til. Delerummene har affødt en del kritik, da både cyklister, bilister og fodgængere er i tvivl om, hvem, der må hvad.

Ifølge formand for Cyklistforbundet i Aarhus, Anders Vagn Nielsen, skyldes forvirringen manglende information fra Aarhus Kommune, da man etablerede f.eks. cykelgaderne i midtbyen:

»Det er ikke gået godt. At vænne sig til cykelgader tager tid, og der mangler et kæmpe informationsarbejde. Når man åbner cykelgader, skal man ikke bare male cykler på vejen og lave nogle skilte. Man skal lave en informationskampagne og blive ved og blive ved og blive ved. Man skal lære folk, at det her er en ny slags vej. Så tror jeg, det kan lykkes.«

Politiet: »Deletrafik kræver vågne trafikanter«

Konkret ønsker Cyklistforbundet, at kommunen placerer folk på de strækninger, det drejer sig om, som kan oplyse trafikanter om, hvordan de skal færdes, og hvilke regler der gælder.

Især ved den nye havnefront mangler der information, mener formanden:

»Det er håbløst. Der er ikke rigtig nogen, der får glæde af det.«

Ikke plads til alle

Mobilitetschef hos Aarhus Kommune, Susanne Krawack, erkender, at delekulturen splitter de aarhusianske trafikanter.

»Der er ingen tvivl om, at der ikke er udelt begejstring for gader med forskellig trafik. Folk føler sig simpelthen utrygge, og det er både gående, bilister og cyklister. I Aarhus er der ikke plads til alle – derfor vurderer vi, at blandede trafikale løsninger nogle gange er den bedst mulige løsning,« forklarer hun.

Om aarhusianerne i fremtiden skal vænne sig til at deles i endnu højere grad, vil hun ikke svare konkret på:

»Jeg kan ikke svare på, om der kommer flere shared spaces i Aarhus, men det er ikke et mål som sådan. Nu har havnepladsen været en del i uvejr, men som et godt eksempel kan Graven i Aarhus jo nævnes, hvor trafikanter faktisk færdes blandt hinanden.«