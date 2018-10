Rampe over Strandvejen skal hente vindmølletransport tilbage til Aarhus Havn

Der mangler plads til de store vindmøllevinger, når lastbilerne skal svinge fra Marselis Boulevard og ind på Østhavnsgade.

Den nuværende Marselis Tunnel, som forbinder de to veje, er hverken høj nok eller lang nok til, at lange vindmøllevinger kan transporteres til udskibning fra Aarhus Havn. Derfor vil Aarhus Kommune lave en midlertidig rampe, så særtransporter kan køre fra Marselis Boulevard tværs over Strandvejen og ned på Østhavnsgade.

Aarhus Kommune vil derfor etablere en rampe fra Marselis Boulevard, via Strandvejen og til Østhavnsgade. Rampen skal kun være tilgængelig for særtransporter. Kilde: Aarhus Kommune

»Særtransporter, særligt vindemøllevinger og naceller, bliver større og større. Vingerne bliver længere og længere, nacellerne og tårnene bliver højere og bredere. Efter lukning af adgangen ved Mindet var det derfor nødvendigt at finde en alternativ rute til Aarhus Havn. Den nuværende tunnel under Strandvejen begrænser med sin udformning og dimensioner særtransporternes adgang til Aarhus Havn. For at sikre en særtransportkorridor til Aarhus Havn er den mest ideelle løsning på nuværende tidspunkt en rampe fra Strandvejen til Østhavnsvej,« fastslår teamleder Dennis Kaab Erichsen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

V: Brug havneoverskud på en Marselistunnel

Klar til sommer

Aarhus Kommune har lavet geotekniske undersøgelser på området, og projekteringen af rampens forløb og tekniske installationer er i gang. Forventningen er, at rampen er klar i sommeren 2019. Beslutningen om at etablere rampen er vedtaget politisk gennem kommunens anlægsprogram, oplyser kommunen. Hvad rampen koster, er endnu ikke på plads, men den nye transportvej er vigtig, pointerer havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn.

»Det er et projekt, som vi har ventet på længe. Vindmølletransporter har altid kørt gennem viadukten under Strandvejen, men den nuværende svingradius er blevet begrænset i forhold til møllevingernes nuværende længde. Aarhus Havn har gennem de senere år oplevet en mærkbar nedgang i antallet af udskibninger af vindmøllevinger, som en konsekvens af den manglende fremkommelighed. Vindmølleproducenterne kører andre steder hen med vingerne, men den trafik vil vi gerne hente tilbage til Aarhus Havn,« siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Ingen VVM-undersøgelse

Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om en såkaldt VVM-undersøgelse, hvor man undersøger de miljømæssige udfordringer i rampeprojektet. Den beslutning er i øjeblikket sendt i høring, så borgere og virksomheder har mulighed for at klage over beslutningen. Årsagen til beslutningen om at undlade en VVM-undersøgelse er ifølge Aarhus Kommune bl.a., at rampen kun skal anvendes til særtransporter, som ikke kan komme rundt i tunellen under Strandvejen, og at der er tale om en midlertidig løsning, indtil den planlagte Marselistunnel under hele Marselis Boulevard er etableret.

Etableringen af den nye rampe langs Marselis Boulevard vil kræve, at der skal fældes syv træer, men træerne vil ifølge kommunen blive genplantet et andet sted i området.

Ifølge oplægget fra Aarhus Kommune skal den kommende rampe kun bruges uden for myldretiden, da det normalt er en forudsætning for at køre med særtransport. Rampen vil kun være tilgængelig for særtransporter, da der vil blive opstillet bomme eller lignende med lås, som kun Aarhus Havn må udlevere kode eller nøgle til, fremgår det.