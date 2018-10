Seks nye kunstgræsbaner på vej til Aarhus

I det foregående budgetforlig blev der afsat penge til tre kunstgræsbaner.

På den baggrund besluttede rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), i september at indstille Lystrup IF, Fuglebakken KFUM og AIA-Tranbjerg til af få tilskud til kunstgræsbaner. Nu foreslår han, at 8,9 mio. kr., der er tilvejebragt i det seneste budgetforlig bruges til de tre næste klubber på prioriteringslisten. Dermed kan fodboldklubberne i Skødstrup, Mårslet og Stavtrup måske se frem til også at få nye kunstgræsbaner.

»Vi har haft en grundig proces, der har vist, at der er flere klubber og bydele, som har behov for en kunstgræsbane. Så jeg synes, at det er helt naturligt, at vi nu kigger på de næste på prioriteringslisten. Det vil give et mærkbart løft med seks nye baner,« siger Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Forudsætningen for de 8,9 mio. kr. er, at Aarhus Kommune får andel i den præmie, som regeringen har besluttet tilfalder kommuner, der nedsætter skatten i 2019.



Forligspartierne, der omfatter alle byrådets partier undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance, forventer af få en præmie på i alt 48,9 mio. kr., fordi kommunen nedsætter dækningsafgiften.

Med de seks nye baner, vil der være i alt 19 kunstgræsbaner i Aarhus Kommune.

Byrådet tager stilling i sagen i løbet af efteråret