Fart på i trafikken: Er cyklisterne de værste trafikanter?

Betragter især cyklister færdselsloven som vejledende?

Kører de over for rødt, op på fortove og fodgængerovergange og helt generelt bare for stærkt?

Det er Vejdirektoratet nu i gang med at undersøge i flere danske byer, ikke mindst de store cykelbyer som Aarhus og København.

»Det er mange steder opfattelsen, at cyklisterne ikke følger færdselsreglerne, og derfor vil vi nu finde ud af det: Er det virkelig sådan, eller lægger man bare mærke til de to, der gør det, og ikke til de 98 andre, der ikke gjorde det?« siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Afdelingen for Trafiksikkerhed og Cykling i Vejdirektoratet.

Der er en generel tendens til, at færdselsreglerne ikke gælder for mig, men kun for de andre. Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Afdelingen for Trafiksikkerhed og Cykling i Vejdirektoratet Der er en generel tendens til, at færdselsreglerne ikke gælder for mig, men kun for de andre.

»Vi kigger på det, for hver gang vi taler trafiksikkerhed og cyklister, bliver vi skudt i skoene, at det er cyklisternes egen skyld, fordi de altid overtræder loven. Men kører cyklisterne bare ligesom alle andre trafikanter? Så skal vi ikke kun tale om adfærd, men også om, hvordan vi ser hinanden. Det er baggrunden for undersøgelsen: Vi skal have tingene ind i de rigtige bokse, så vi ikke bare giver cyklisterne skylden for det hele, for det er højst sandsynligt ikke kun dem.«

Der er en generel tendens til, at »færdselsreglerne ikke gælder for mig, men kun for de andre,« mener hun.

»De er blevet vejledende på et eller andet tidspunkt – jeg ved ikke helt hvornår. Vi skeler til dem, når det passer os. Der taler jeg generelt – jeg vil helst vente med at skælde ud på cyklisterne, til jeg har fundet ud af, om de har fortjent det.«

Det er ikke bare i de store byer, at cyklisternes adfærd skal undersøges.

»Undersøgelsen bliver lavet, ved at der er udpeget forskellige lyskryds i forskellige byer, hvor der kommer til at stå nogle og se, hvad der sker. Vi skal ud i både store og små byer over hele landet her i løbet af efteråret, og så får vi de indsamlede data i december. Jeg regner med, at vi i februar eller marts er klar med et resultat,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

»Alle er mere egoistiske«

Marianne Foldberg Steffensens opfattelse er, at alle trafikantgrupper er mere egoistiske, end de har været før.

»Jeg synes egentlig ikke, at cyklisterne er værre end fodgængerne og bilisterne. Der er sådan en her kommer jeg-attitude: Jeg kan godt lige nå at møve mig med over, eller hvorfor skal jeg stå her og flagre for rødt lys, jeg kan godt gå over. Alle er lige slemme.«

Pablo Celis, trafikplanlægger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, kender godt til de cyklister, der har deres egne regler.

Er der plads til de forskellige cykeltyper i Aarhus? Der er den forsigtige, den romantiske, den irriterende - og den nye type, der endnu ikke har fundet sin plads De aarhusianske cyklister er en mangeartet samling af trafikanter, der kører fra langsomt til ekstremt hurtigt, klædt i blomstrede gevandter eller stramtsiddende lycra.

»Mejlgade har været meget debatteret som cykelgade. Det er en interessant case – der er i dag over 8.000 cyklister hver dag, og det er jo helt vanvittigt. Hvor det før var et problem, at nogle få biler ødelagde det for cyklisterne i den snævre gade, er det nu vendt til, at det er nogle få cyklister, der ødelægger det for alle andre,« siger han.

»Det er primært dem, der har lidt for travlt, og som ikke helt reflekterer over den betydning, deres adfærd har. Vi har lavet nogle droneoptagelser for at blive klogere på cyklisternes adfærd. 5-8 pct. kører over 25 km/t. Jeg plejer at sige, at man maksimalt skal køre 22-25 km/t. på cykel i byen, måske endda langsommere. Du kan aldrig forvente, at der er fri bane inde i Midtbyen,« siger Pablo Celis.