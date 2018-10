Aarhusianerne har fået bedre styr på storskrald

Når aarhusianerne skal skille sig af med gamle køleskabe, udslidte sofaer og andet, der kan klassificeres som storskrald, er de blevet bedre til at benytte sig af Aarhus Kommunes ordning til afhentning heraf.





En opgørelse, som Affaldvarme har lavet for JP Aarhus, viser, at antallet af storskraldsbestillinger er steget år for år siden 2015. I de første tre måneder af 2017 modtog Affaldvarme f.eks. 12.771 bestillinger, i år er tallet for samme periode steget til 14.842.







Samtidig er antallet af såkaldte akutafhentninger, hvor folk enten ringer og brokker sig over uafhentet skrald, eller hvor Affaldvarmes ansatte selv møder henstillet og uanmeldt skrald i gadebilledet, faldet drastisk siden 2015. I 2015 modtog Affaldvarme 11.050 af denne type henvendelser, i år var der i årets første fire måneder 212 henvendelser, hvorfor man hos Affaldvarme anslår, at tallet for 2018 ender i omegnen af 636.

Skraldetal for Aarhus Storskraldsbestillinger i alt per år: 2015: 34.156 2016: 49.154 2017: 54.096 2018 (januar-september): 40.914 Akutbestillinger: 2015: 11.050 2016: 7.900 2017: 1.250 2018 (udregnet på baggrund af tal fra årets første fire måneder): 636 Gennemsnitligt antal kørsler fra serviceordningen per måned: 2017: 59,8 2018: 51,5





»Vi får meget færre henvendelser, end vi gjorde før. Antallet er faldet meget i forbindelse med indførelsen af serviceordningen, hvor ansatte hver dag besøger de nedgravede affaldscontainere for at se, om der står noget, som skal hentes,« siger Lene van der Raad, affaldschef hos Affaldvarme.





Hos kommunens projekt Ren By Aarhus er man glad for udviklingen.





»Hvor er det godt, at flere gør det rigtige og får meldt storskrald ind, så det bliver afhentet og ikke står og flyder længe. Den store indsats, Affaldvarme har lavet på området, ser ud til at virke, så den fremgang skal vi bare holde fast i,« siger projektleder Tenna Olsen.





I Aarhus Kommunes affaldsplan for 2015-2018 lyder en af målsætningerne, at mængden af visuelt affald, der stilles på gaden, uden at der bestilles afhentning, skal reduceres med 33 pct. frem mod 2018. Målsætningen er baseret på en årlig brugerundersøgelse blandt byens borgere, hvor de spørges, hvor de mener, at oprydningen i kommunen halter.

Tenna Olsen er spændt på at se resultatet af den næste undersøgelse, der bliver lavet i slutningen af oktober.

»Jeg fornemmer en stigende interesse for, at vores kommune og by fremstår ren og pæn,« siger hun.

