Aarhus-borgmester om kritik af at pumpe budgettet før valget: Vi gennemførte betydelige omprioriteringer og skar ned

Under budgetlægningen i fjor – to måneder før kommunalvalget – blev udsigten til en gevinst på 82 mio. kr. ved at vælge den såkaldte selvbudgetteringsmodel straks lagt ind i budgettet for 2018.

Men ved budgetlægningen i år og forrige år blev de skønnede gevinster på hhv. 129 og 172 mio. kr. ved valget af selvbudgettering ikke lagt ind i budgetterne med det samme, men reserveret til senere brug.

Udbyttet eller tabet ved at vælge selvbudgettering kan svinge, idet det bygger på kommunens egne skøn og prognoser for udskrivningsgrundlaget, og Aarhus først tre år efter budgetåret bliver efterreguleret i forhold til, hvordan de faktiske skatteindtægter, befolkningstal m. m. viste sig at blive.

I virkeligheden er fortællingen om det budget, vi lagde i valgåret, at vi gennemførte nogle ganske betydelige omprioriteringer, der gjorde, at vi kunne sætte nye ting i gang, men vi skar også ned på ting for at kunne have råd til det. Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus.

Da borgmester Jacob Bundsgaard (S) i fjor fik opbakning fra de øvrige partier i byrådet til at indregne gevinsten i 2018-budgettet, kritiserede daværende byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen (NB) borgmesteren for at have ændret tilgang i forhold til året før for at kunne finde en masse penge til nye tiltag op til kommunevalget i november.

»Man skal absolut ikke putte de penge ind i budgettet før efter tre år. Det er først her, vi ved, om vi får en gevinst ved det. Det er ren kasinoøkonomi, og det er dybt uansvarligt,« lød det fra Lars Boje Mathiesen.



Dengang afviste Jacob Bundsgaard kritikken med, at gevinsten for år tilbage også blev lagt ind i budgettet forlods. Og efter atter at have skiftet kurs ved den netop afsluttede budgetlægning, så den forventede gevinst ved selvbudgettering i budget 2019 først bliver brugt senere, vil han stadig ikke høre tale om, at han i valgåret i fjor var ude på at pumpe budgettet, hvilket Enhedslisten, Liberal Alliance og en økonomiprofessor nu klandrer ham for:

»Det har simpelt hen ikke noget på sig. Vi har tidligere disponeret en mulig gevinst ved selvbudgettering - også i år, der ikke har været valgår,« siger borgmesteren, som understreger, at gevinsten ved selvbudgettering ser ud til at blive større end ventet - 197 mio. kr. i stedet for 82 mio. kr.

To modeller for budgettet Byrådet skal ved budgetlægningen vælge mellem to modeller for sit udskrivningsgrundlag, altså indtægter i form af indkomstskat, tilskud og udligning: 1) statsgaranti eller 2) selvbudgettering.

Vælges statsgaranti fastsætter staten niveauet for skatter, tilskud og udligning. Dermed er kommunen sikret den fastsatte indtægt, uanset hvordan konjunkturerne udvikler sig. Med selvbudgettering bruger kommunen egne skøn og prognoser i forhold til indtægterne. Kommunen vil så tre år efter budgetåret få efterreguleret ift., hvordan de faktiske skatteindtægter, befolkningstal m.m. viste sig at være. Kommunen høster dermed en gevinst, hvis udviklingen viser, at de faktiske indtægter overstiger det statsgaranterede niveau, men skal tilbagebetale penge, hvis de reelle indtægter bliver lavere end de statsgaranterede. I 1996-2018 ser Aarhus Kommune i alt ud til at have vundet 736 mio. kr. på at have valgt den rigtige model.

Han kalder beløbene for en »forsvindende lille del« af kommunens budget på godt 20 mia. kr.

»Så det afgør, hverken det ene eller andet. I virkeligheden er fortællingen om det budget, vi lagde i valgåret, at vi gennemførte nogle ganske betydelige omprioriteringer, der gjorde, at vi kunne sætte nye ting i gang, men vi skar også ned på ting for at kunne have råd til det.«

Hvad skar I f.eks. ned på?

»Vi lavede en stor rammebesparelse på alle vores velfærdsområder ved at flytte en opgaven med at finansiere barsel fra fælleskassen til de enkelte magistratsafdelinger. Det er en noget større besparelse end det beløb, der ligger eksempelvis på selvbudgettering.«

Jacob Bundsgaard påpeger desuden, at ændringer i budgettet bl.a. resulterede i, at der i 2018-2021 er prioriteret ekstra 1,3 mia. kr. til den borgernære service, så kommunens tilbud kan følge med den store befolkningstilvækst.

Hvorfor blev den forventede gevinst på 88 mio. kr. ved valg af selvbudgettering straks lagt ind i budget 2018, når de forventede gevinster på hhv. 172 og 129 mio. kr. ikke blev lagt ind i budget 2017 og i budget 2019 med det samme, men reserveret til senere brug?

»Det er lidt forskelligt fra år til år, hvor konkret man vurderer det, og det er afhængig af, hvad der er lavet af lovgivning osv. Det handler både om, hvad det er, man disponerer pengene til, og hvor store beløb er det, der er tale om.«

Hvorfor lægger du ikke den forventede gevinst på 129 mio. kr. ved valg af selvbudgettering ind i budget 2019?



»I år er risikoen noget større, fordi der ligger et par stor reformer, som har betydning for nogle af de parametre, der indgår i beregningen,« siger borgmesteren, der henviser til et notat fra økonomerne i Borgmesterens Afdeling.

Heraf fremgår det bl.a., at en pensionsaftale i 2017 og en skattereform i 2018 kan spille ind på folks adfærd og dermed også, hvorvidt Aarhus får en gevinst eller tab ved at vælge selvbudgettering.

Kritikere om Aarhus-budget: Borgmesteren pumpede budgettet for at uddele valgflæsk

»Der er meget stor usikkerhed – i år er den nok endnu større end sædvanligt, og derfor er det klogt ikke at tage glæderne på forskud. Men i sidste ende er det naturligvis en politisk prioritering,« lyder det fra Peter Pedersen, økonomidirektør i Aarhus Kommune.

Betaling for Aarhus V

Borgmesteren konstaterer, at den forventede gevinst er lagt ind i budgettet, idet partierne bag det nyligt indgåede budgetforlig har aftalt, at den i 2020 - år to i den nye fireårige budgetperiode - skal være med til at finansiere politikernes aftale om de udsatte boligområder, der bl.a. indebærer nedrivninger af blokke i Gellerup og Bispehaven.

»En evt. gevinst ved at vælge selvbudgettering for 2019 vil kunne disponeres i budgettet for 2020, og herunder bidrage til at finansiere aftalen,« hedder det sig i budgetaftalen.

»Jeg er jo ikke økonom, jeg siger bare, hvordan det ser ud.«

En lignende fremgangsmåde blev brugt, da et rødt flertal i 2016 indgik forlig om budgettet for 2017. Dengang blev udsigten til en gevinst på 172 mio. kr. ikke brugt i budget 2017, men i stedet skulle forligspartierne året efter beslutte, hvordan halvdelen af denne forventede gevinst skulle bruges. Således fordelte Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre 14,5 mio. kr. om året i 2018-2021.