Endnu en reklameskærm i Aarhus skal fjernes: Kor har opsat reklamer, der »langt overstiger« det sædvanlige

Aarhus Kommune fortsætter sin kamp mod ulovligt opsatte digitale reklameskærme.

Sideløbende med kampen mod en kæmpeskærm opsat ved Viby Torv kræver kommunens bygningsafdeling nu også en digital reklameskærm opsat på en trailer ved Grenaavej fjernet.

Hvis vi skal tage vores skærm ned, så er der mange skærme i byen, der også skal ned. Knud N. Mathiesen, formand for Arions byggefond Hvis vi skal tage vores skærm ned, så er der mange skærme i byen, der også skal ned.

Skærmen er opsat ved Arion-korets ejendom, der ligger på adressen Tulipanvej 28a ud til krydset Grenaavej og Lystrupvej, og i et brev til herrekoret meddeler kommunen, at den har til hensigt at »meddele et påbud om at fjerne LED-skiltet.«

»LED-skiltet vurderes med sin størrelse, placering og skiftende billeder at medvirke til at styrke opfattelsen af overdrevet brug af skilte på ejendommen, der giver et kaotisk indtryk og virker skæmmende i forhold til omgivelserne,« hedder det bl.a. i brevet fra kommunen.

Men den linje er koret uenig i, oplyser formanden for korets byggefond, Knud N. Mathiesen, der også er byrådsmedlem for DF.

»Hvis vi skal tage vores skærm ned, så er der mange skærme i byen, der også skal ned. Vi mener ikke, at skærmen generer nogen, og når kommunen selv har opsat digitale reklameskærme, er det dobbeltmoralsk at forbyde private at opsætte skærme,« siger han, der vil drøfte kommunens varslede påbud med det reklamefirma, som driver skærmen.

Udover den digitale skærm retter kommunen også kritik mod en stribe faste reklameskilte, som er opsat på Arion-huset, hvor der bl.a. reklameres for firmaet Centrum Turist. Kommunen skriver, at skiltningen »langt overstiger« sædvanlig skiltning, men da skiltene har været opsat på bygningen i mange år, er kommunen indstillet på at indgå i en dialog om facadeskiltningen.

Som omtalt i JP Aarhus har Aarhus Kommune foreløbig uden held forsøgt at få slukket en kæmpe reklameskærm ved Viby Torv, og i forlængelse af den sag beskrev avisen i foråret yderligere tre digitale reklameskærme, som kommunen nu har kontaktet ejerne af, deriblandt Arion-koret.

Politikerne i Aarhus Byråd skal i løbet af efteråret vedtage nye regler for reklameskærme.