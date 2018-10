Rødt lys bliver ignoreret over 32.000 gange - hver dag

161.000 gange om dagen kører bilister over for gult lys i Aarhus og 32.500 gange om dagen tager bilisterne chancen og ignorerer det røde lys. Det viser en ny analyse, som Cowi har lavet for Aarhus Kommune.

Bilister, der kører over for gult eller rødt lys, er medvirkende årsag til to ud af tre uheld med personskade i kommune, og det gør det høje antal gul- og rødkørsler særligt alarmerende, lyder det fra Aarhus Kommune.

»Tallene understreger i allerhøjeste grad, hvorfor det er vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus på problemet med gul- og rødkørsel. Selvom vi har travlt i hverdagen, må vi ikke sætte egen eller andres trafiksikkerhed over styr ved at tage unødvendige chancer i trafikken,« siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune kører i uge 40 og 41 trafiksikkerhedskampagnen ”Aarhus bremser for gult”, som Østjyllands Politi bakker op om.

»Vi ved, at det skaber mange farlige situationer, at nogle bilister vælger at tage chancen og ignorere et gult lys. Det er noget, vi er opmærksomme på i hverdagen. Men set i lyset af de senest tal kommer vi til at sætte ind med flere særlige indsatser i den kommende tid,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Østjyllands Politi og uddyber i pressemeddelelsen:

»Man må kun køre over for gult, hvis man vurderer, at det vil skabe en farlig situation at bremse. Som udgangspunkt betyder gult lys stop lige som det røde lys.»

Det koster en bøde på 1.500 kr. at køre over for gult, hvis politiet vurderer, at bilisten burde have bremset.