Bundsgaard i Sydafrika: Aarhus og Sydafrika samarbejder om bæredygtig byudvikling

Aarhus Kommune har engageret sig i et nyt by-til-by-samarbejde med kommunen Tshwane, hvori Pretoria indgår, i Sydafrika med fokus på helhedsorienteret byplanlægning og bæredygtig byudvikling, som officielt blev igangsat i september 2017.

Her blev Aarhus Kommune en del af Udenrigsministeriets myndighedssamarbejde ”Strategic Sector Cooperation” (SSC) og blev i den forbindelse gjort ansvarlig for to myndighedssamarbejder i henholdsvis Sydafrika og Indien.

Tshwane er stadig præget af apartheidtidens byplanlægning. Byen er opdelt både funktionsmæssigt, socialt og kulturelt. Samtidig er der stor tilflytning til byen fra de omkringliggende landområder, og det er en udfordring at skaffe boliger, arbejdspladser, transportmuligheder, sikkerhed og offentlig service til alle.

Gensidig gevinst

I weekenden landede borgmester Jacob Bundsgaard (S), rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) og en række andre medarbejdere fra Aarhus Kommune i Sydafrika, og mandag begyndte turens officielle program, hvor Aarhus Kommune i samarbejde med lokale embedsmænd, danske erhvervsfolk og repræsentanter fra den danske ambassade i Pretoria skal se på nogle af byens aktuelle problemstillinger.

»Hvis man koger det ned, handler det om at skabe nogle danske arbejdspladser og derudover om at hjælpe en by i et land, hvor man forhåbentligt kan se frem til en årrække med stor vækst og byudvikling,« siger Jacob Bundsgaard.

Samarbejdet med Tshwane tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til byudvikling, hvor der blandt andet arbejdes med etablering af flere billige, centralt beliggende boliger, bedre sammenhæng i den offentlige transport med en satsning på fodgængere og cyklister som reel transportform, indretning af pladser og gader og reduktion af vandspild og klimatilpasning i byen.

Et enormt marked

Det overordnede mål for Udenrigsministeriets samarbejder er, som det er formuleret i en infofolder, »at bringe danske myndigheders kompetencer i spil i langsigtede strategiske samarbejder og styrke relationerne mellem Danmark og samarbejdslandene.«



»Vi har en enorm fordel, hvis man på myndighedsniveau i Sydafrika bruger og regulerer efter danske løsninger og kvalitetsstandarder under udviklingen af de nye byområder. Så ligger der jo pludselig et enormt marked for danske virksomheder til at afsætte teknologi og produkter,« siger Jacob Bundsgaard og tilføjer, at den politiske tilstedeværelse er vigtig for »at åbne døre og komme ind på det niveau, der skal til for at påvirke rammerne.«

Kina vil være lige så grøn som Aarhus

Projekterne – og dermed også Aarhus’ involvering – er finansieret af udviklingsmidler fra Udenrigsministeriet. I sommeren 2017 har Udenrigsministeriet støttet Aarhus’ to for-projekter i Indien og Sydafrika med hver 1 mio. kr. til arbejdsløn og rejseudgifter. Hvert for-projekt munder ud i formuleringen af et egentligt projekt, hvis indsatser forløber over de følgende ca. tre år med et budget på 5-10 mio. kr.