Ugen i Østjylland

Mandag d. 8. oktober

På 100-års dagen for nyligt afdøde Nobelprismodtager Jens Christian Skou indvier Aarhus Universitet Danmarks mest intelligente forskningsbygning. Den nye syv-etagers forskningsbygning ligger i Universitetsparken i Aarhus. Den skal danne rammen om nye biomedicinske opdagelser og bliver arbejdsplads for cirka 300 danske og internationale forskere, laboranter og studerende. Bygningen rummer avancerede laboratorier og en topmoderne dyrestald til mus og rotter, der bruges til forskning i sygdomme. I indvielsen deltager også bygningsminister Ole Birk Olesen (LA), borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), formand for Nobelpriskomitéen for medicin/fysiologi professor, Anna Wedell, og Jens Christian Skous familie.

Nobelpristageren Jens Christian Skou havde indtil for få år siden stadig sit kontor på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Hans komplette kontor er nu genopstillet på Steno Museet, og det er så vidt vides første gang, et museum kan fremvise en Nobelpristagers kontor. Det levendegøres med en multimediefortælling om Skous gyldne år og hans forsøg med 20.000 krabber. Udstillingen ”Videnskab er lidenskab – om forskerliv og kogte krabber” giver også indblik i syv aktive forskeres liv, og hvad der generelt driver en forsker til at bruge sit liv på at finde ud af, hvordan celler fungerer eller forstå dyrs hjertefunktioner. Blandt deltagerne til åbningen er Jens Christian Skous datter, Hanne Skou, og borgmesteren i Aarhus, som åbner udstillingen officielt.



Kjeld Ranum, direktør (Aarhus Oliefabrik A/S indtil forår 2000), konsul, ingeniør, Langå, fylder 80 år.

Tirsdag d. 9. oktober

Håndbold HåndboldLigaen, kvinder: København - Skanderborg (kl. 19.30).

Møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune; andenbehandling af budgettet.



Byrådsmøde i Favrskov Kommune; andenbehandling af budgettet.

Byrådet i Odder mødes i dag kl. 17 til andenbehandling af budgettet.

Anders Baggesen, skuespiller (Aarhus Teater), Højbjerg, fylder 60 år.

Lone Teglskov, keramiker, Hinnerup, fylder 60 år.



Onsdag d. 10. oktober

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag. Byrådsmødet finder sted på Aarhus Rådhus kl. 16.

Byrådsmøde i Syddjurs Kommune; vedtagelse af budget.

Håndbold HåndboldLigaen, kvinder: Aarhus United - NFH, Nyk. F. (kl. 19).

Torsdag d. 11. oktober

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag kl. 16. På dagsordenen er andenbehandlingen af budgettet.

Håndbold HåndboldLigaen, mænd: Nordsjælland - Skanderborg (19:30)

Inga Juul Vind, adm. direktør, Skanderborg, fylder 40 år.

Håndbold HåndboldLigaen, mænd: GOG - Århus (kl. 19.30).





Fredag d. 12. oktober

Næsten alle skoler i Danmark deltager i dag i Skolernes Motionsdag, som traditionen tro finder sted fredagen før efterårsferien. Det er forskelligt fra skole til skole, hvad dagens program byder på, men både løb og boldspil er faste indslag mange steder i landet.

Aros åbner udstillingen ”Julian Schnabel - Aktion Paintings 1985-2017”. Udstillingen kører frem til 3. marts 2019.

Jeppe Jeppesen, maler, grafiker, arkitekt, Samsø, fylder 85 år.

Anna Marie Johansen, serviceassistent, Tranbjerg J, fylder 75 år.

Kirsten Nielsen, professor (Aarhus Universitet indtil 2009), dr.theol., Højbjerg, fylder 75 år.

Lørdag d. 13. oktober

DGI holder Skydesportens Dag i samarbejde med skytteforeninger over hele landet.

Søndag d. 14. oktober

Aarhus Mini Maker Faire på Dokk1 - en stor gør-det-selv festival for hele familien den første weekend i efterårsferien.