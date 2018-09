Overskudsjord skal dæmpe trafikstøj

Støjvolde med overskudsjord fra byggegrunde bliver fremover et af Aarhus Kommunes våben mod trafikstøj.

Magistraten skal mandag behandle ”Støjplan 2018”, som har været i offentlig høring henover sommeren. De indkomne svar har givet anledning til, at Støjhandlingsplan 2018 nu lægger op til, at overskudsjord fra byggemodning kan anvendes til etablering af støjvolde på kommunale arealer.

Afdelingen for Teknik og Miljø vil undersøge, hvilke muligheder der er for at anvende støjvolde af overskudsjord som et princip i den generelle støjbekæmpelse, fremgår det af indstillingen til Magistraten.

Familien Kirkegaard er nærmeste nabo til motorvej: »Vi kan ikke høre fuglefløjt« Alle vil gerne klippe røde snore til nye motorveje, men politikerne glemmer hensynet til naboerne, lyder det fra flere sider.

Støjplan 2018 skal sikre, at støjgenerne minimeres, så alle Aarhus-borgere kan bo, arbejde og opholde sig i gode miljøer. Etablering af overskudsjordvolde som virkemiddel er dog betinget af, at der kan udpeges relevante arealer, som Aarhus Kommune råder over. Men også af om det vil have en gavnlig støjdæmpende effekt, samt af at de økonomiske merudgifter kan afholdes inden for Teknik og Miljø normale drift.

Den nyeste støjkortlægningen for hele Aarhus Kommune viser, at ca. 48.000 boliger har et støjniveau på facaden, der overstiger grænseværdien for nybyggeri på 58 dB.

Ca. 8.000 af kommunens boliger har et støjniveau over 68 dB, som er grænsen for, hvor et flertal af befolkningen føler sig stærkt støjbelastet. Med i den nye handlingsplan lægges der bl.a. op til, at den systematiske anvendelse af støjreducerende belægninger forsættes.