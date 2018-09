DI: Virksomheder skal bruge flere humanister

Ledige humanister kan være løsningen på virksomhedernes stigende problem med at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. Det mener DI Østjylland, som ser det som et paradoks, at mange virksomheder kæmper med at få besat ledige stillinger, samtidig med at dimittend-ledigheden for humanister er stigende.



»Vi er tit fastlåst i nogle traditionelle mønstre, og der må vi hjælpe hinanden til at forstå, hvad vi kan bruge den nyuddannede kandidat til. Der sidder nogle kloge hoveder på rigtige mange humanister, og det er bare et spørgsmål om at få åbenbaret nogle af de muligheder, der er, for både dem og arbejdsgiverne,« siger formand for DI Østjylland, arkitekt Anders Strange, Aarts Architects.

DI Østjylland vil derfor øge informationen til medlemmerne om mulighederne og samtidig intensivere dialogen med bl.a. Aarhus Universitet.

»Vi vil opfordre til at sætte mere fokus på samarbejde med universiteterne for at have en god og konstant dialog om, hvordan vi eksempelvis kan målrette uddannelsen til det private erhvervsliv. Det handler f. eks. om at få antropologer, som efter universitetets eget udsagn er nogle af de dygtigste studerende med de højeste snit, til i deres eksamensopgaver eller i de afsluttende forløb ikke at rette sig mod det offentlige, men mod det private,« forklarer Anders Strange.

Ifølge Kirsten Jensen, der er leder af Aarhus Universitets Erhvervsstab, må både virksomheder og studerende fremover rykke tættere på hinanden.

»Fremskrivningerne viser, at den offentlige sektor vil være vigende, så hvis vi skal undgå at have studerende, som bare ender i ledighedskøen eller tager et job under deres uddannelsesniveau, skal flere i privat ansættelse. Det ved ingeniørerne allerede, men bl.a. statskundskab og humaniora skal også tænke meget mere den vej,« siger hun.

Både studerende og undervisere, som er med til at påvirke de studerendes valg, skal derfor blive bedre til at se mulighederne i en privat ansættelse.

»Men de små og mellemstore virksomheder skal også åbne op, for mange af dem tænker, at akademikere er højtragende teoretikere, som ikke er til at snakke med. Men hvis de først får dem ind, og de bliver opfordret til at digitalisere deres analoge produktionsapparat, så begynder der at ske noget,« forsikrer Kirsten Jensen.

Det skulle være noget med mennesker Nadia Grøn har en bachelor i sociologi og er cand.mag. i oplevelsesøkonomi, men hun endte med et job hos en rekrutteringsvirksomhed.

Direktør Anne Thorø Nielsen, Studenterhus Aarhus, mener dog, at dimitterende humanister i forvejen er meget opsøgende og interesserede i, hvordan deres kompetencer kan bruges.

»Udfordringen er nogle gange, at virksomheder og studerende ikke nødvendigvis taler samme sprog. I et stillingsopslag er det ikke altid synligt, hvilke uddannelser der kan bestride det her job,« siger Anne Thorø Nielsen.