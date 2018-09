Efter 91 år: Falck har slukket sin sidste brand i Aarhus

Halv otte søndag morgen mødte et hold på fem brandmænd og en holdleder ind til deres sidste vagt på Falcks brandstation på Trindsøvej i Åbyhøj. Det næste døgn er de klar på sekundet til at rykke ud og slukke brande i Aarhus. Men når klokken slår otte mandag morgen, bliver der tomt.

Falck Aarhus Fra mandag den 1. oktober 2018 skal brandslukning og redningsopgaver i den sydlige og vestlige del af Aarhus Kommune varetages af det fælleskommunale selskab Østjyllands Brandvæsen, som bl.a. vil køre ud fra en midlertidig brandstation på Søren Nymarks Vej 4 i Højbjerg. Siden 1927 har opgaven været varetaget af Falck fra brandstationen på Trindsøvej i Åbyhøj. Falck har 24 fuldtidsbrandfolk ansat på stationen på Trindsøvej. De kører seks mand ad gangen i døgnvagter: fem brandfolk og en holdleder. De 24 medarbejdere på Falcks brandstation er alle blevet genansat i forskellige stillinger hos Østjyllands Brandvæsen.

Falck tabte i april, efter at have varetaget opgaven i 91 år, udbuddet af brandslukningsopgaven til Østjyllands Brandvæsen, der mandag overtager driften. De 24 medarbejdere på Falcks brandstation er blevet genansat i forskellige stillinger hos, hvad der hidtil har været rivalen. Dermed skal de ikke længere bære Falcks logo på tøjet, men i stedet Østjyllands Brandvæsens.

Det er et døgn med mange ”sidste gange”. Sidste gang, brandmændene drikker morgenkaffe og spiser blødkogt æg med salt. Sidste gang, de tager turen ned ad den fem meter lange brandstang. Og sidste gang, de tænder det blå blink på brandbilen og kører mod flammerne.

Det er ikke kun reolerne og brandmændenes gaderobe, der er øjensynligt tomme. Stemningen synes også tom. For en æra er slut. Sådan beskriver brandchef Thomas Dietz med egne ord lukningen af brandstationen:

»Det er en speciel dag. Stemningen har længe været trykket, men drengene har selvfølgelig forsøgt at holde sig selv oppe. Det er hårdt,« fortæller brandchefen omgivet af røde brandbiler og gule ambulancer.

Sidstnævnte får lov til at blive stående i garagen, da udbudskonkurrencen kun omfattede brandslukning, mens de tre brandslukningskøretøjer får nyt liv på andre brandstationer. Det samme sker med mandskabets brandsikre bukser, jakker, handsker, sko og hjelme, som hidtil har beskyttet brandmændene mod flammer og røg. Det er nu det forkerte logo, der står på tøjet.

Hver brandmand har et personligt nummer og dertilhørende knag til udstyr. De fleste knager var dog tomme søndag. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Flyttekasser og tomme reoler

Steen Groth henter sit brandtøj ud af brandbilen og lægger det omhyggeligt ned i de opstillede papkasser sammen med resten af tøjet fra de brandmænd, der har haft sidste vagt. Han har været på ansat stationen i tre et halvt år, men ved Falck i 40 år. Han har egentlig ferie, men har sagt ja til at komme ind og dække et par timer for en kollega. Klokken 12 stempler han ud for sidste gang, og det er med blandede følelser:

»Jeg ser positivt på fremtiden, og jeg glæder mig til at prøve noget nyt. Men det er hårdt at sige farvel. Det bliver mærkeligt ikke at skulle møde ind herude længere,« fortæller han.

Selv om de 24 ansatte får ny arbejdsgiver, frygter han ikke, at de mister kontakten:

»Vi kommer til at mødes rundt omkring, for vi kommer jo til at være ansat i samme firma, men måske bare ikke på samme station,« forklarer han.

Hvilerummene deles tre og tre brandmændene i mellem, og har været hjemligt indrettede. Den sidste nat bliver dog uden fjernsyn og billeder på væggene. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Fredag afholdt brandstationen en farvelmiddag med langbord og oksesteg mellem de store udrykningskøretøjer. Èn af brandmændene, Keld Jensen, føler sig sikker på, at det var første gang, alle brandmændene var samlet på én gang i hans 39 år hos Falck.

Der blev holdt farveltaler og knyttet et par ord til processen bag den tabte opgave fra brandchefen. Alt i mens passede de kommende kollegaer hos Østjyllands Brandvæsen tjansen for stationen, så de havde et par timers ro til at sige farvel.

Holdleder Kai Mortensen har været ansat hos Falck i 40 år. Det er det eneste job, han har haft, siden han blev uddannet. Som holdleder skriver han efter hver endt vagt en døgnrapport, men mandag morgen er der ingen at overlevere den til:

»Jeg tror bare, at jeg skriver ”slut” på den,« fortæller han med en vis vedmod i stemmen, inden han fortsætter sin nedpakning af mange års papirarbejde. For i morgen er det slut, og sidste brand er slukket.