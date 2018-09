Byråd afviser bilfri universitetspark

Bilerne ud af Universitetsparken, lød forslaget fra SF i Aarhus Byråd.

Baggrunden var en dødsulykke, som tidligere i år fik SF til at foreslå det øvrige byråd, at trafiksikkerheden i Aarhus Universitetspark sikres ved at gøre parken fri for biler fra 2020. Efter behandling i teknisk udvalg var forslaget onsdag tilbage i byrådssalen, men da bl.a. Socialdemokratiet og Venstre er imod var byrådsflertallet ikke tilstede.

»Forslaget mangler hensyn til de mange pendlere blandt både medarbejdere og studerende. Den kollektive trafik kan langt fra bruges som erstatning, så vi kan ikke støtte forslaget,« sagde Knud N. Mathiesen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Efter trafikdrab: Fartgrænsen sænkes i Universitetsparken

SF fastholder ifølge partiets ordfører på sagen, Mette Bjerre, indstillingen.

»Det primære ved vores indstilling er, at bilerne skal uden for. Vi ønsker ikke at gøre campus bilfrit uden at det er en del af universitetets beslutning. Så snart de siger ja til det, så skal vi være der,« sagde Mette Bjerre med henvisning til, at Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus Universitet tidligere i år indførte særlige cykelgader i Universitetsparken, og reducerede hastigheden til 30 km/t.

Administrationen i Aarhus Kommunes afdeling Teknik og Miljø vurderer, at gevinsten i form af bedre trafiksikkerhed for de lette trafikanter vil være meget beskeden ved at gøre Universitetsparken bilfri.

”Det står ikke mål med de gener, det vil give de ansatte ved, at det ikke længere vil være muligt at anvende parkeringen i Universitetsparken, samt generne i naboområderne ved det øgede pres på parkeringen, som løsningen vil skabe,” skriver Center for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune, i en udtalelse til byrådet.

Enhedslisten og Alternativet støtter forslaget.