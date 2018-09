Enslev-borgere bekymrede over ny vejdebat

»Vi havde ikke set det komme,« erkender Lisbeth Johnsen, som i lighed med en række andre borgerne i Enslev troede, at linjeføringen mellem Bering og Beder blev endelig lagt fast i 2016.



Dengang var der tre vejforløb i spil, og selv om den valgte linjeføring var den nordligste og mest belastende for Enslev, accepterede borgerne forsalget som et »demokratisk kompromis«. Derfor var de heller ikke aktive under den offentlige høring.

En ejer af en landejendom, som står til at blive eksproprieret, har imidlertid foreslået at ændre linjeføringen øst for Hasselager, så strækningen bliver kortere og færre ejendomme skal eksproprieres. Det kunne give en besparelse, og derfor foreslog formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (EL), i foråret, at Aarhus Kommune undersøger den mulighed.

Byrådet skal holde fast i den linjeføring, det vedtog for to år siden. Lisbeth Johnsen, borger i Enslev Byrådet skal holde fast i den linjeføring, det vedtog for to år siden.

Tættere på

Den på papiret lille ændring kan dog få store konsekvenser for borgerne i Enslev, fordi vejen i givet fald kommer tættere på dem og ikke længere vil være skjult bag en bakke på en del af strækningen.

De har derfor flere gange skrevet til kommunen og bedt om at få stoppet både debatten og undersøgelserne. Seneste ved en protestskrivelse, som samtlige borgere inden for byskiltet – 19 – har skrevet under på.

12 km lang ringvej Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus.

Vejen skal forbinde Oddervej i sydøst med Torshøjvej og Østjyske Motorvej i nordvest.

Vejen bliver ca. 12 km lang og skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny, overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus.

Tanken med denne ring er bl.a. at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje.

»Vi vil ikke have åbnet for debatten om, hvor vejen skal gå. Byrådet skal holde fast i den linjeføring, det vedtog for to år siden. Vi synes ikke, det er fair. Vi bor i en landsby, som man forsøger at bevare, og så skal man ikke bare pakke den ind i støj,« pointerer Lisbeth Johnsen.



Et notat fra teknik- og miljøforvaltningen sår dog tvivl om besparelsen og fraråder politikerne at ændre linjeføringen. Sagen blev behandlet på det seneste byrådsmøde, hvor den blev sendt tilbage til behandling i teknisk udvalg.

Udvalgsformand Keld Hvalsø mener, at forslaget bør undersøges, hvis der, som påstået, kan spares 10-20 mio. kr. på ekspropriationer.

Skal Beder-Bering-Vejen flyttes? Måske, mener et byrådsflertal.

Penge til cykelsti

»Vi er godt klar over, at når vi flytter en vej 50-100 m tættere på en landsby, så generer vi dem selvfølgelig mere, men der er nogle beboere, som kan undgå en ekspropriation,« siger Keld Hvalsø, som dog vil lade besparelsen komme området til gode.

»Vi har meget konkret peget på, at det kunne betyde, at man hurtigt fik råd til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg,« siger han.

Hurtigere på motorvejen: Nu begynder arbejdet på Bering-Beder-vejen

Men det er jo ligesom i 11. time, inden byggeriet skal sættes i gang, at I opdager muligheden for at spare nogle penge?

»Fuldstændig enig. Det er også smadderuheldigt, når man troede, at sagen var lukket,« erkender Keld Hvalsø og tilføjer:

»Jeg kan godt forstå, at de reagerer, og det kan også være, at de har ret i nogle ting, som er problematiske. Det skal selvfølgelig undersøges. Og hvis det kræver en ny VVM-undersøgelse, skal vi også have lavet det, hvis det ellers økonomisk kan betale sig.«