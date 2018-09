Ser andet end "det sikre": Publikum strømmer til teateroplevelser

Teatergængere honorerer i stigende tal Aarhus Teaters strategi med at vise andre forestillinger end »de sikre«, som teaterdirektør Trine Holm Thomsen siger det.

Musikforestillingen ”Lyden af de skuldre vi står på – sangskatten remixet af Simon Kvamm”, der spillede for udsolgte huse på Aarhus Teater i 2017, fik en Reumert for Årets Musikteater 2018, ligesom Christian Albrechtsen og Mathias Hersland blev hædret for henholdsvis scenografi, kostumer og lysdesign i samme forestilling. Arkivfoto: Jens Henrik Daugaard

Den seneste sæson, 2017/18, er med et samlet billetsalg på 117.000 billetter den salgsmæssigt bedste i 14 år. Det er desuden 3.000 flere solgte billetter end forrige sæson. Det er forestillinger som ”West Side Story” med 26.276 solgte billetter, ”Narnia” med 25.432 og ”Lyden af de skuldre vi står på” med 19.569, som især trak publikum til. Alene de tre forestillinger stod for næsten 60 pct. af det samlede billetsalg.

»Det er meget glædeligt«

»Vi er ovenud glade for, at publikum i stigende grad besøger Aarhus Teater. Det bekræfter os i, at publikum finder vores repertoire spændende og relevant. Jeg tror, at publikum har fået øjnene op for diversiteten i det, vi laver som landsdelsscene. Og de har mod på også at vælge andre forestillinger end »de sikre«. Det er meget glædeligt,« siger Trine Holm Thomsen i en pressemeddelelse.

"Narnia - Løven, heksen og garderobeskabet", baseret på C.S. Lewis’ roman af samme navn solgte 25.432 billetter på Aarhus Teater. Arkivfoto: Benjamin Nørskov

Direktør Allan Aagaard supplerer med, at han ser det stigende billetsalg på Aarhus Teater som en positiv tendens for hele kulturlivet i Danmark.

»Vi oplever i disse år, at danskerne bruger væsentligt flere penge på oplevelser – lige fra restaurantbesøg til ferierejser og forlystelser, herunder teater. Før finanskrisen var der fokus på materielle goder som ny bil, nyt køkken og badeværelse, men fra finanskrisen og frem er oplevelsesindustrien vokset, og jeg tror, at vi kan se Aarhus Teaters stigende besøgstal som et billede på denne overordnede tendens. Vores udfordring er at forblive attraktiv for vores publikum, og derfor skal vi hele tiden gøre os umage – ikke blot på scenen, hvor vi ønsker at skubbe grænserne for, hvad scenekunst er og kan - men også i vores møde med publikum uden for scenen,« siger han.

I næste uge skal den store ombygning af Aarhus Teaters Store Scene efter planen være færdig. Her viser direktør Allan Aagaard arbejdet frem. Foto: Stine Rasmussen

Han henviser til, at Aarhus Teater er i gang med en større ombygning af Store Scene, som bliver et af de teknisk mest moderne i Nordeuropa og samtidig har nyindrettet Scala Foyer, så den bliver mere loungeagtig i sit udseende for at få publikum til at blive lidt længere - og måske også komme lidt før.

Det endelige regnskab for sæsonen bliver forelagt Aarhus Teaters bestyrelse i oktober.