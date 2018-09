Parkerede cykler fjernes igen fra Hallssti

Det er ikke mange måneder siden, at den udvidede Hallssti stod færdig. To meter bredere var den trafikerede sti blevet, med det formål, at cyklister skulle have et bredt spor i hver kørselsretning og fodgængerne lige så deres eget. Siden åbningen har cyklister dog yndet at parkere cykler i det ene spor, som altså spærrer for kørsel i den ene side.

Men det skal være slut nu.

Siden midten af september, har Aarhus Kommune opstillet store, gule midlertidige skilte ved blandt andet indkørslen til stien, hvor budskabet understreges: her må ikke parkeres cykler. Foruden skiltene er de parkerede cykler blevet flyttet væk fra stien af ansatte ved kommunen. Det fortæller trafikplanlægger ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Lars Clausen, i et mailsvar:

»Skiltene er sat op, fordi Hallssti ikke er udformet med henblik på cykelparkeringen. Af samme grund fjerner vi cyklerne. Vi håber, at det får cykelparkering på Hallssti til at ophøre,« svarer han i en mail.

Lars Clausen opfordrer desuden cyklisterne til i stedet at parkere cyklerne i cykelstativerne på Bruuns Bro, hvor de fjernede cykler fra Hallssti også vil blive forflyttet til.

Han oplyser desuden, at man hos kommunen har planer om, at etablere et cykelparkeringsdæk ud over Bruuns Galleris vareindlevering, der er placeret umiddelbart under begyndelsen af Hallssti ved Bruuns Bro. Dækket forventes, i følge Lars Clausen, at stå færdigt om et halvt år.

Cykelparkeringshus udsat

Det var ellers planen, at kommunen ville etablere et topmoderne cykelparkeringshus samme sted med plads til 2.000 cykler, der skulle stå færdig allerede tilbage i 2017. De planer er dog trukket i langdrag, da man ikke er nået til enighed med den koncern, Steen & Strøm, der ejer Bruuns Galleri og jorden, hvor cykelparkeringshuset skal bygges på. Aarhus Byråd bevilgede i 2014 24,7 mio. kr. til etableringen af de 2.000 parkeringspladser i parkeringshuset, der ikke er skrinlagt, men dog for nu har lange udsigter.



Den nye, bredere Hallssti blev indviet den 13. juni og er en del af kommunens supercykelsti-net.