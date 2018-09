Udvidet E45: En tresporet, hoppende fornøjelse

Tirsdag morgen har bilister, der jævnligt benytter E45 fra Skanderborg til Aarhus, nok haft en glad følelse i maven. Da åbnede den nye, tresporede strækning nemlig officielt i nordgående retning, efter vejarbejde i månedsvis har forsinket kørslen.





JP Aarhus prøvekørte strækningen et par timer efter den værste myldretid, og det var en fornemmelse af plads og frihed, der indfandt sig i bilen, efter motorvejen ved tilkørsel 53 ved Vrold åbnede sig fra to til tre spor.





Lastbiler inderst

De tunge lastbiler holdt sig i indersporet, mens avisens Ford kunne holde en ugeneret hastighed i midtersporet, og andre igen tog det nyanlagte yderspor med 130-140 km/t.





Det tredje spor er eneste spor med ny asfalt, og det betyder, at tidligere tiders slid kan mærkes i de to inderste baner og desværre giver en noget hoppende fornemmelse ved sporskift. Det kan undre, at den gamle optegning af kørebanen bare er pillet af og ikke udlignet, for mens det er som en tavs drøm at køre yderst, så larmer det, når dækkene rammer den gamle afstribning. Det illustrerede en mindre lastbil, der trak godt ud mod midtersporet - sandsynligvis for at undgå larmen.