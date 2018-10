Folkeskolens fællesskab skal også kunne rumme specialklasseelever, og derfor har Odder Kommune nu iværksat en treårig handleplan, der skal styrke inklusionen på hele børne- og ungeområdet.

I Odder Kommune er andelen af skoleelever, der går i specialklasser, øget de seneste år, og det skal folkeskolerne i Odder nu hjælpes til at kunne rumme.

Det er en opgave for os alle. Vi kan nemlig kun lykkes med inkluderende fællesskaber, når vi som lokalsamfund, borgere og medarbejdere står sammen om at inkludere alle børn i de almene fællesskaber. Lone Jakobi, (A), formand for Odder Kommunes børne-, uddannelses og kulturudvalg Det er en opgave for os alle. Vi kan nemlig kun lykkes med inkluderende fællesskaber, når vi som lokalsamfund, borgere og medarbejdere står sammen om at inkludere alle børn i de almene fællesskaber.

»Det betyder, at næsten 6 pct. af alle folkeskoleeleverne aktuelt ikke er en del af de fællesskaber, der er i de almene klasser på skolerne. Byrådet i Odder Kommune ønsker at ændre den udvikling, sådan at flere elever kan få deres skolegang i de almene klasser,« fortæller formanden for kommunens børne-, uddannelses- og kulturudvalg, Lone Jakobi (A).



Fællesskab fører til uddannelse

Det seneste halve år er der foretaget analyser af inklusionen på børne- og ungeområdet i Odder, og det er blandt andet på baggrund af denne analyse, at kommunen nu iværksætter en investeringsplan for området. Analysen pegede på en række steder, hvor kommunen kunne forbedre indsatsen. Derfor er indsatsen også målrettet hele børn- og ungeområdet.

Et udsnit af den handleplan, som Odder Kommune vil anvende til at øge inklusionen på børne- og ungeområdet Specialklassestrukturen skal ændres. Kvaliteten af undervisningen i specialklasserne skal højnes. Pædagoger i SFO’er og klubber skal vejlede forældrene om gode fritidsaktiviteter for deres børn og unge. Det må ikke være økonomi, der hindrer børn i at have et aktivt fritidsliv. Specialtilbuddet på dagtilbudsområdet skal udvides. Der skal være bedre samarbejde om overgange i børn og unges liv, lige fra børnene begynder i daginstitution til de skal begynde en ungdomsuddannelse. Der skal være en handleplan, der modvirker bekymrende elevfravær. Der skal være et tættere samarbejde mellem kommunen og den regionale psykiatri for at højne kvaliteten af de indsatser, der skal være for de mest sårbare børn og unge.

»I Odder Kommune er inkluderende fællesskaber på hele 0-18 års området udgangspunktet for alle børn og unges hverdag i daginstitutionerne og skolerne,« siger Lone Jakobi.



Odder Kommune mener derudover, at den øgede inklusion vil øge sandsynligheden for at flere unge vil få en uddannelse og et job, når eleverne er tæt på det almene skolesystem. På skoleområdet er det derfor blandt andet besluttet, at alle specialklasseelever skal have en vis tilknytning til en almen klasse, mens de går i specialklasse, og at kvaliteten af undervisningen i specialklasserne skal højnes.

På dagtilbudsområdet skal specialtilbuddet også udvides, ligesom der skal være et tættere samarbejde mellem kommunen og den regionale psykiatri for at højne kvaliteten af de indsatser, der er iværksat overfor sårbare børn og unge.

Inklusionen skal derfor favne bredt i hele kommunen.

