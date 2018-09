Byrådet i Aarhus: Disse ting er etiske no-goes for os

Dårlig adfærd, bagtaleri og manglende engagement er blandt de aftalte no-goes i Aarhus Byråd.

Det har de 31 medlemmer af Aarhus Byråd samlet besluttet, og onsdag er det nye samarbejdskodeks for byrådet en del af en temadrøftelse om, hvordan Aarhus Kommune bliver en attraktiv arbejdsplads trods stramme budgetter og besparelser. I det nye samarbejdskodeks konstateres det bl.a, at byrådsmedlemmerne både er politikere og kolleger.

»Vi behandler hinanden ordentligt, og taler ikke bag hinandens ryg,« står der eksempelvis i det nye samarbejdskodeks, som ifølge projektchef Lars Kloppenborg, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, er aftalt på et byrådsseminar tilbage i januar 2018, kort efter at det nyvalgte byråd tiltrådte.

Det nye kodeks, som bygger videre på en tidligere udgave fra det forrige byråd, er ifølge Camilla Fabricius, som er gruppeformand for Socialdemokratiet i Aarhus Byråd, nødvendigt, også selvom mange af de aftalte udsagn kunne være selvfølgeligheder.

»Byrådet har fået meget ud af at have nedfældet et konkret samarbejdskodeks siden 2014. Det er en måde at italesætte, hvordan vi gør. Også hvis noget bliver svært i et samarbejde. Det har betydning at aftale sådan noget, når man er enig. Det gør en forskel, når vi bliver uenige. Når vi i byrådet er enige om, hvordan vi samarbejder, så spreder det sig til andre dele af kommunen,« siger Camilla Fabricius, som også mener, at byrådets samarbejdskodeks har haft positiv indvirkning på, hvordan byrådspolitikerne adresserer hinanden på de sociale medier.



Hans Skou, gruppeformand for Venstre i Aarhus Byråd, mener også, at byrådets samarbejdskodeks har haft betydning.

»Vi drøfter tingene på en anden måde end tidligere. Der er kommet nye og mere dialogbaserede måder at gøre tingene på siden 2014,« siger Hans Skou.

SF’s gruppeformand i byrådet, Jan Ravn Christensen, er enig i, at byrådets samarbejdskodeks gør en forskel.

»Forud for indførelsen af det første samarbejdskodeks havde der været en periode, hvor kommunikationen var lidt grumset. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi diskuterer samarbejdet løbende. Husker vi, at vi skal behandle hinanden ordentligt, og husker vi, at vi har aftalt etiske spilleregler? Men det er klart, at det så ikke kan være mere end det. Der er ingen sanktionsmuligheder i aftalen,« siger Jan Ravn Christensen.

Verden udenfor

I forhold til det tidligere samarbejdskodeks peger det nye kodeks ikke kun på de interne relationer i byrådet, men også på samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere uden for Aarhus Kommune. Derfor er der som noget nyt også tilføjet, at byrådet skal møde borgerne med respekt for deres forskellighed. At byrådets samarbejdskodeks nu også omhandler relationen til omverdenen, er der en klar årsag til, siger Hans Skou (V).

»Dialogen mellem kommunen og interessenterne rundt om kommunen skal meget gerne blive bedre. Så i det lys er det en god idé at prøve af, om dette er en måde at lette samarbejdet på. Hvis vi gerne vil have borgerne mere ind i loopet, så er det også vigtigt, at vi får de ansatte med i forandringsprocessen,« siger Hans Skou, der mener, at det nye samarbejdskodeks signalerer, at Aarhus Byråd fortsat er interesseret i at holde tæt dialog mellem parterne.