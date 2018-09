Havnechef efter uvejr: Stor udfordring at få bådejerne til at tage affære

»Husk, efter storm kommer der vand. Der er flere både, der ligger urimeligt stramt.«

Sådan skriver Marselisborg Havn på sin Facebook-side.

For selvom stormen Knud ikke gjorde det store væsen af sig i Østjylland, er vandstanden i Marselisborg Havn i weekenden steget til godt en meter over den normale vandstand.

Og selvom man fra havnens side på forhånd forsøgte at advare de bådejere, der har lystbåde i havnen, om udsigten til forhøjet vandstand, er det en stor udfordring at få ejerne til at tage affære og tjekke op på deres bådes fortøjringer.

Det er jo folks ansvar at tage vare på deres både. Thomas Fog, havnechef ved Marselisborg Lystbådehavn Det er jo folks ansvar at tage vare på deres både.

Det fortæller Thomas Fog, der er havnechef ved Marselisborg Lystbådehavn, til TV2 Østjylland.

Ifølge ham kan det markante skift til efterår være en af årsagerne til, at bådejerne ikke er oppe på stikkerne.

»Det er en svær problemstilling. Vi påtager os det ansvar, vi kan, og vi holder øje med tingene, men det er jo folks ansvar at tage vare på deres både,« påpeger Thomas Fog over for TV2 Østjylland.

Stormen Knud skabte ingen større skader

Det var Nord- og Vestjylland, der var hårdest ramt, da stormen Knud fredag aften kulminerede og omkring Thisted gav vindstød af orkanstyrke.

Selvom stormen var nådig ved Østjylland, har den resulteret i forhøjet vandstand flere steder.

Således kan du neden for se en video fra Grenaa, hvor blandt andet byens å gik over sine bredder, mens bådene på lystbådehavnen lå side om side med bådebroerne.