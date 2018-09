Reklameskærm ved Viby Torv kaldes »fuldstændig forrykt«: Nu skal den slukkes

Den har efterhånden haft etårs fødselsdag, den store digitale reklameskærm opsat på ejendommen Skanderborgvej 213 tæt ved Viby Torv.

»Fuldstændig forrykt« og »helt uacceptabelt« er nogle af de ord, som to tekniske rådmænd har brugt om skærmen, som efter kommunens opfattelse er opsat ulovligt, men firmaet bag skærmen, Track One i Odense, har med advokatbistand udskudt sagen i mere end et år.

Men nu er det formentlig slut.

Det er naturligvis uheldigt og retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt. Jacob Schousgaard, advokat ved Advodan i Thisted

Det mener i hvert fald Aarhus Kommune, der netop har fået medhold hos Planklagenævnet i, at en klage over kommunens afgørelse ikke skal tillægges opsættende virkning. Dermed gælder kommunens påbud, og derfor får firmaet nu besked på at slukke for skærmen.



»Vi er tilfredse med Planklagenævnets afgørelse, og derfor vil vi vi nu skrive til ejeren og det firma, der har sat skiltet op, at vi går ud fra, at de vil følge vores påbud. Hvis de ikke gør det, vil vi sende sagen videre til politiet,« siger Torben Simonsen, kontorchef ved Byggeri under Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune.



Han forventer, at kommunens brev til skærmejeren afsendes i denne uge, og så får firmaet en uges frist til at slukke for skærmen.

Firmaet bag skærmen, Track One i Odense, har hidtil afvist kommunens krav og klaget over både kommunens krav om byggetilladelse og påbuddet om nedtagning af skærmen til henholdsvis Statsforvaltningen og Planklagenævnet. Førstnævnte har tillagt Track Ones klage opsættende virkning, men det gør Planklagenævnet som nævnt ikke.



I Randers er det forbudt - skal Aarhus følge trop? »Det har nærmest været et lovløst område« Aarhus er på vej, men Randers Kommune vedtog allerede i august nye skærpede regler, som forbyder digitale reklameskærme i midtbyområdet.

Den uenighed er uacceptabel, mener firmaets advokat Jacob Schousgaard fra Advodan i Thisted.

»Det er naturligvis uheldigt og retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, at Planklagenævnet og Statsforvaltningen anlægger to forskellige vurderinger af det samme forhold. Jeg har derfor den 14. august 2018 anmodet Planklagenævnet om at revurdere sin afgørelse. Planklagenævnets stillingtagen hertil foreligger endnu ikke,« skriver advokaten til JP Aarhus.

Han oplyser ikke, om skærmen nu bliver slukket.