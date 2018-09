22 ledelsesstillinger fjernes i folkeskoler og dagtilbud

En række af de varslede besparelser på børn- og ungeområdet er skrevet ud af den forligsaftale som blev vedtaget natten til fredag, og hos Skole og Forældre Aarhus ser man på forliget med glæde og stor tilfredshed.



»Et bedre forlig end frygtet. Det er især godt, at vi undgår skolelukninger og grønthøsterbesparelser, som ville have ramt børnene hårdt,« siger Janus Boye, formand for Skole og Forældre Aarhus.

Dog er man hos Skole og Forældre Aarhus bekymret over forslaget om en sammenlægning af de administrative fællesskaber, som i praksis er en fælles administration mellem en skole og et eller flere dagtilbud.

Næsten halvering af antal

Byrådet besluttede i 2015 at etablere de administrative og bygningstekniske fællesskaber. I dag findes der i alt 48, og nu foreslås det, at man slår disse sammen til 26. I den sammenhæng vurderes det, at der vil være behov for at om- og udbygge visse skoler. Der er afsat 16 mio. kr. fra opsparede midler til dette, men det endelige beløb kendes ikke endnu.

Hvert administrativt fællesskab vil således fremover skulle betjene to skoler og et til to dagtilbud.

På den måde anslås det, at man kan fjerne 22 administrative lederstillinger og dermed opnå en årlig besparelse på 10 mio. kr. fra 2020, hvor ordningen sættes i værk.

»Vi har rent politisk måttet vælge, om der skal spares på lærere og pædagoger eller et andet sted, og der har vi kunnet se, at der i dag er markant flere administrative medarbejdere på skolerne, end der var for fem år siden,« siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Bekymret for centralisering

De administrative fællesskaber skal i stedet forankres i forvaltningen under en kontorchef i Økonomi- og Administrationsafdelingen. Den administrative leder i hvert af de 26 administrative og bygningstekniske fællesskaber skal hermed fremover referere til kontorchefen i forvaltningen og ikke til skolelederen, som det er tilfældet i dag.

Ønsket om en lokalt forankret folkeskole har været et centralt omdrejningspunkt i den seneste tids debat, og hos Skole og Forældre Aarhus er man bekymret for den centralisering, der ligger i forslaget, og for skoleledelsens og skolebestyrelsens mulighed for at foretage økonomiske prioriteringer med afsæt i pædagogiske argumenter.



Samtidig ser man positivt på, at byrådet har valgt at lytte til protesterne og i den sammenhæng har valgt at skubbe implementeringen til 1. januar 2020 i stedet for 2019.

»Nu må vi i gang med at analysere i samarbejde med skolerne, hvordan de administrative fællesskaber skal indrettes,« siger Thomas Medom.