Donation fra A.P. Møller Fonden: Millioner giver glæde på arkitektskolen

A.P. Møller Fonden har doneret 26 mio. kr. til indretningen af de nybyggede lokaler, som skolen flytter ind i ved Godsbanen i begyndelsen af 2021.

Pengene skal bruges til to særlige områder i den nye bygning. Først og fremmest skal der indrettes et mediatek, der bliver livsnerven i skolens arkitekturformidling. Mediateket kommer til at rumme skolens fag- og forskningsbibliotek og materialesamling – og vil henvende sig til skolens studerende, undervisere og forskere, men vil også være åbent for alle andre med interesse i arkitektfagets teori og historie, nyeste forskningsresultater og tidskrifter mv.

De står bag byggeriet Tegnestuen Vargo, Nielsen og Palle suppleret af Adept, Rolvung og Brøndsted arkitekter, Tri-Consult A/S samt Steensen Varming, vandt i 2017 projektkonkurrencen om udformningen af den nye arkitektskole.

Efterfølgende har entreprenør A. Enggaard vundet totalentrepriseudbuddet. Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet. Skolen kommer til at ligge ved Godsbanen i Aarhus og bliver på ca. 12.500 kvm. Den skal stå klar til indflytning i starten af 2021.

Det andet projekt, som A.P. Møller Fonden har valgt at støtte, er Didakteket, som er en moderne gentænkning af det klassiske auditorium og undervisningslokale.

Glad rektor

Rektor for Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen, glæder sig over donationen.

»Det er visionen, at Arkitektskolen Aarhus med den nye skole skal være en eliteinstitution for arkitekturudvikling baseret på en skandinavisk tradition, hvor kunstnerisk metode, viden om historie og teori samt anvendelsen af både de klassiske værktøjer og de nyeste teknologier forenes,« fortæller han.

Høj kvalitet

Hos A.P. Møller Fonden har man lagt vægt på, at danske arkitekter gennem mange år har markeret sig i verdenstoppen.

Ny arkitektskole har fået grønt lys

»I fonden glæder vi os over, at Arkitektskolen Aarhus langt om længe bliver samlet under ordentlige forhold og i en spændende arkitektur. Med denne donation støtter vi en uddannelse, som i forvejen er kendt i ind- og udland for en meget høj kvalitet. Skolen har igennem årtier leveret medarbejdere og ejere til en stribe anerkendte tegnestuer. Donationen sikrer, at flere af arkitektskolens høje ambitioner på uddannelsens vegne kan indfries, og det er meget positivt,« siger adm. direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden.