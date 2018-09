Kritik af spareforslag: De skabte unødig uro

Lettelse over en mere skånsom sparerunde end ventet krydret med en god portion frustration over helt unødvendig uro.

Den følelse sidder flere medarbejderrepræsentanter i Aarhus Kommune tilbage med, efter at 28 af 31 medlemmer af byrådet natten til fredag indgik et forlig om næste års budget.

Da kommunen for en måned siden udsendte et sparekatalog på 300 mio. kr. om året, blev 600 stillinger sat i spil, og omfattende serviceforringelser kom på tale. Øvelsen skulle give byrådet en række forslag at vælge imellem til at lappe budgethullet, der dengang lød på 241 mio. kr. Men efter røgen fra budgetforhandlingerne havde lagt sig var sparekravet bragt ned til 125 mio. kr.

»Vi er lettede over, at det kun er 125 mio. kr., som jo stadig er mange penge. Men folk har følt, at de har haft en pistol for panden. Sparekataloget har været mega overkill, det har rystet organisationen, og mange medarbejdere har brugt sindssygt mange mandetimer på at forholde sig til spareforslag,« siger Trine Quist, der repræsenterer medarbejderne i kommunens fælles samarbejdsudvalg, hvor hun er næstformand.

Formand for Skole og Forældre Janus Boye kalder forløbet for »en af de værste processer«, foreningen har oplevet, da sparekravet er blevet ændret undervejs, og forslaget om større skoledistrikter pludselig blev pillet ud. Han glæder sig dog over, at så mange forældre er blevet mobiliseret i processen. Hos pædagogernes fagforening BUPL Århus, kritiserer næstformand, Carin Weibull, også forløbet:



»At begynde så stort og ende så meget lavere har sat hele området unødigt i spil. Når man præsenterer så store besparelser på vores område, skabes unødvendig usikkerhed og utryghed. Man kan få et billede af, at politikere tegner den værst tænkelige tegning, og så gør den smuk for at stå som redningsfolk.«

Borgmesteren afviser

Sparekravet er blevet nedbragt af bl. a. forbedringer i kommunens halvårsregnskab og et økonomisk råderum, lige som der i budgetforhandlingerne blev fundet millioner ved at justere forventningerne til indsatsen for at få flere i job.

Børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF) og Marc Perera Christensen (K) erkender, at sparekataloget var en fejl.

»Vi skulle have ventet til, vi kunne se vores beløbsrammer. Så havde vi ikke lavet et katalog, som var mere end dobbelt så stort som det, vi ender med at spare,« siger Thomas Medom.

Marc Perera Christensen (K) vil tage det op i evalueringen af budgetprocessen:

»Jeg synes, vi har skabt utrolig stor utryghed og usikkerhed omkring vores opgavevaretagelse og service på et unødvendigt grundlag..«

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener ikke, at processen kunne have været anderledes.

»Vi forventede større besparelser før sommerferien, og med vores viden på daværende tidspunkt, var det den rigtige proces at igangsætte,« siger borgmesteren, som ikke mener, at man kunne igangsætte spareprocessen senere og samtidig sikre gennemarbejdede spareforslag og en god høringsperiode.