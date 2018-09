Byrådsforlig afbøder sparekrav

28 ud af 31 byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune står bag det budgetforlig, som natten til fredag blev indgået på rådhuset.

Udgangspunktet for forhandlingerne var et sparekrav på 241 mio. kr., men i løbet af forhandlingerne er beløbet reduceret til godt 125 mio. kr. i 2019. Forligspartierne, som ikke tæller Enhedslisten og Liberal Alliance, er enige om, at de mest vidtgående spareforslag er pillet ud af budgetforliget.

Nye tiltag: I budgetforliget har forligspartierne fundet økonomisk råderum til at styrke indsatsen til blandt andet: Psykiatriens Hus - Flere aarhusianere får konstateret psykiske lidelser og oplever et behov for støtte i hverdagen. Med etableringen af Psykiatriens Hus i samarbejde med Regionen tilbydes en helhedsorienteret behandling af sociale og psykiske problemstillinger. 7 mio. kr årligt.

Børnehandicapområdet - Tættere på familien - Forligspartierne ønsker at skabe bedre forhold på området for børn med handicap og deres forældre. 5 mio. kr. årligt.

Kendt hjemmehjælper - Forligspartierne ønsker i højere grad at sikre, at modtagere af hjemmepleje får hjælpen fra en kendt hjemmehjælper. 2,3 mio. kr årligt.

Hjemløse - Antallet af hjemløse i Aarhus er stigende, og den seneste hjemløsetælling viste, at særligt antallet af unge hjemløse er stigende. Hjemløshed er en stor belastning for det enkelte menneske, men den stigende hjemløshed er også et alvorligt problem for byen. 2 mio. kr årligt.

En styrket ordblindeindsats - Det er væsentligt for forligspartierne at sikre lige deltagelsesmuligheder for alle ord- og talblinde elever i Aarhus Kommune. På den baggrund ønsker forligspartierne, at rådmanden for Børn og Unge udarbejder en samlet plan for styrkelse af indsatsen for ord- og talblinde. 2 mio. kr årligt. Kilde: Aarhus Kommune

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener, at der med forliget er skabt ro i det videre arbejde med at tilpasse budgettet .

»Partierne fortjener stor ros for deres konstruktive tilgang til opgaven. Det er især glædeligt, at vi har fået fjernet en lang række af de mest problematiske spareforslag og samtidig styrket indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap,« siger Jacob Bundsgaard med henvisning til, at byrådet på grund af en fejlslagen forudsætning i sidste års budgetforlig på 200 mio. kr. om året var tvunget til at iværksætte besparelser i 2019.

Liberal Alliance går fra budgetforhandlingerne

En del af besparelserne har kommunen fundet penge til at undgå ved en række tekniske ændringer på budgettet. Pengene har forligspartierne brugt til at bl.a. fjerne mulige besparelser på pasning og undervisning på børneområdet. Her vil man i stedet finde de resterende besparelser på administration, ledelse og højere forældrebetaling i pasnings- og fritidstilbud.

»Det er i høj grad lykkedes med det forlig, der er indgået. Ikke alle tidsler er fjernet, men samlet set kan jeg konstatere, at der ikke skal spares på de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter i dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud, og det er jeg glad for,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.



Jobcenter nedlægges

Teknikrådmand og Venstres politiske leder i Aarhus Byråd, Bünyamin Simsek, er også glad for forliget, som han mener sikrer fortsat investering i velfærd.

»Og så er jeg rigtig glad for, at de borgerlige har fået et finansieringsforslag igennem om at nedlægge Jobcenter Nord på Skejbygårdsvej,« siger Bünyamin Simsek, som understreger, at Teknik og Miljø i lighed med andre dele af Aarhus Kommune skal spare efter dette års budgetforlig. Men der bliver med interne omrokeringer og nye midler fra byrådet penge til, at afdelingen i det kommende år kan styrke både byggesagsbehandlingen og den afdeling, som udarbejder lokalplaner til nyt byggeri.

Også rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF) er tilfreds med forliget.

»Alle de grimmeste tidsler er pillet ud på mit område. De besparelser, der er tilbage, er ting, som kan være sund fornuft,« siger Jette Skive, som glæder sig over, at der er blevet penge til en forsøgsordning om kendt hjemmehjælp, som vil betyde, at det er de samme medarbejdere, som kommer på besøg hos den enkelte borger.

»Modellen koster 14 mio. kr., hvis vi skal have det fast. Derfor bliver det i første omgang et forsøg i halvandet år . Hvis det er en succes, så forpligter vi hinanden til at finde pengene igen eventuelt med hjælp fra Christiansborg,« siger Jette Skive.

I forliget er der derudover enighed om at styrke indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap. Samtidig er det målet, at 1.500 personer årligt skal flyttes fra kommunal forsørgelse til selvforsørgelse. Budgetforliget sætter ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune også tryk på de tværgående indsatser og effektiviseringer indeholdt i sparekataloget ’Fælles om nye løsninger’. Dette gælder initiativer vedrørende digitalisering, beskæftigelse, sundhed, velfærdsteknologi, ejendomsdrift mv.

På socialområdet er de fleste sparekrav på psykiatri- og udsatteområdet fjernet. På handicapområdet afsættes der 5 mio. kr. årligt til at styrke kommunens hjælp til familier med et barn med handicap. Også udsete besparelser på feriedage og på støtte og omsorg til handicappede på kommunens botilbud er fjernet.