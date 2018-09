Liberal Alliance går fra budgetforhandlingerne

Efter det tredje udkast til et budgetforlig fra borgmester Jacob Bundsgaards (S) side valgte Liberal Alliance i Aarhus Byråd torsdag aften at forlade forhandlingerne.

Partiet vil ikke være med til at spare på kernevelfærdsområder, konstaterede byrådsmedlem Almaz Mengesha (LA), da partiet forlod forhandlingerne kl. 20.30.

»Vi har kæmpet for at få de værste elementer ud af sparekataloget. Det er ikke lykkedes at komme i mål. Jeg kan ikke stå på mål for en budgetaftale, hvor man med en grønthøster forringer alle velfærdsområder,« siger Almaz Mengesha.



Hun peger bl.a. på, at der i borgmesterens seneste budgetforslag fortsat er lagt op til at spare på BPA(Borgerstyret Personlig Assistance)-ordningen for handicappede, besparelser på inkontinenshjælpemidler og at forslaget om centralisering af ledelsen med administrative fællesskaber på byens folkeskoler fortsat er på bordet.

3,5 timer: Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne

»Vi ville gerne have været med i et budgetforlig. Derfor har vi også under forhandlingerne anvist finansieringsmuligheder, som ikke ville berøre velfærdsområderne. Vi vil eksempelvis have flere private aktøer på banen. Det er vi ikke kommet igennem med,« siger Almaz Mengesha, som mener, at private virksomheder skal løfte flere kommunale opgaver.

»Det har man ikke villet, selvom det var en enestående chance for borgmesteren at vise, at han tager ansvar for den underfinansiering, som var med i sidste års budget,« siger Almaz Mengesha med henvisning til, at byrådet i det kommende budget skal finde besparelser for mindst 129 mio. kr. i 2019 på grund af en fejldisposition på 200 mio. kr. i sidste års budgetforlig.

Enhedslisten er også gået

Tidligere torsdag forlod Enhedslisten i Aarhus Byråd også budgetforhandlingerne, som skal være færdige senest fredag. Årsagen til Enhedslistens exit er, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) ifølge partiet har et for konservativ bud på Aarhus Kommunes fremtidige indtægter. Enhedslisten mener, at borgmesteren er alt for pessimistisk i sin forventning til kommunens økonomi i de kommende år. F.eks. i forhold til et såkaldt finansieringstilskud, som landets kommuner har fået fra staten siden 2013. Det giver Aarhus 89 mio. kr. i 2019, men beløbet er ikke regnet ind i de efterfølgende års budgetter.