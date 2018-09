Minister kalder Aarhus Byråds budgetlægning for ulovlig

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) beskylder nu Aarhus Kommune for ulovligheder i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

- Vi har jo hørt Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard sige klart og tydeligt, at kommunen sidste år regnede en gevinst på udligning ind i sit budget for at lægge pres på forhandlinger, der skulle være på Christiansborg.

- Dermed står det også klart, at det, kommunen gjorde sidste år, var ulovligt, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Sagen handler om, at byrådet vedtog et budget, der baserede sig på en forventning om, at kommunen ville vinde ved en ventet udligningsreform.

Kommunen budgetterede med en merindtægt på 200 millioner kroner ved forventningen om afskaffelse af et såkaldt beskæftigelsestilskud.

Men det blev bare ikke til noget, fordi det ikke lykkedes at komme igennem med en ændring af udligningssystemet.

Økonomidirektør i Aarhus: Gevinst på 200 mio. kr. var meget usikker Økonomer talte om det, og det var nævnt i et udvalgsoplæg. Det var fundamentet bag økonomidirektørs forventninger om en stor milliongevinst til Aarhus.

I en udtalelse til Radio24syv sagde Jacob Bundsgaard efterfølgende, at man med budgetlægningen også ønskede at lægge pres på Christiansborg.

- Og så ønskede vi derudover at lægge maksimalt pres på de forhandlinger, der skulle være på Christiansborg, så man kunne se det urimelige i, at man har en model på beskæftigelsesområdet, som systematisk underkompenserer Aarhus.

Det strider ifølge ministeren med grundreglen om, at et budget skal være baseret på saglige og realistiske forudsætninger.

- For udtalelsen fra borgmesteren viser, at motivet var at lægge et pres.

- Lovgivningen kræver, at en kommunes budget skal være baseret på realistiske og saglige forudsætninger, og det er politiske og taktiske hensyn ikke, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

JP mener: Aarhus kommune har leveret pragtudgaven af økonomisk striptease

I et brev til byrådet i Aarhus gør han rede for sin opfattelse af sagen.

Ankestyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til kommunerne, har også fået brevet.

Det er dog tilsynets egen afgørelse at vurdere, om man på den baggrund ønsker at gå ind i sagen.

Jacob Bundsgaard har torsdag aften ikke mulighed for at kommentere kritikken.

Men Socialdemokratiets politiske ordfører, Anders Winnerskjold, afviser kritikken.

- Vi har lavet et budget, der var vores bedste bud med de informationer, vi havde til rådighed.

- At det så ikke helt ramte virkeligheden, det må vi tage ansvaret for, siger Anders Winnerskjold.

Kommunen har som følge af budgethullet iværksat en større spareplan, som forhandles i disse dage.

Kommunen vil nu gå videre med ministerens kritik til Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi mener, at alle andre kommuner laver budgetter på samme måde, som vi gør. Derfor har vi bedt KL gå ind i sagen, siger Anders Winnerskjold.