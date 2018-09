Børn lader til at kunne blive i børnehaven indtil skolestart

Forslaget om at lade børnehavebørn begynde i SFO tre måneder før skolestart ser ud til at være taget af bordet tidligt i budgetforhandlingerne.

Ifølge JP Aarhus’ oplysninger, er de forskellige partidelegationer begyndt med at nævne de spareforslag, som de ønsker taget ud af det endelige budgetforlig. I denne proces skulle langt de fleste have peget på en tidlig SFO-start.

Flere partier har i dagene op budgetforhandlingerne torsdag udtrykt ønske om at pille spareforslaget ud af direktørgruppens katalog for besparelser på 300 mio. kr. årligt.

Lavere normering

I borgmesterens budgetudspil, som JP Aarhus har fået adgang til, figurerer en tidligere SFO-start på en liste over spareforslag, som enten helt skal annulleres eller reduceres i omfang.

I samme liste over sparekrav, der skal luges ud i, findes en generel besparelse på SFO-området.

Aarhus Kommune vil spare 0 kr. i 2019, 12 mio. kr. 2020, 13 mio kr. i 2021 og 14 mio. kr. i 2022, hvis børnehavebørn begynde i SFO den 1. maj. Det svarer til 31, 35 og 36 stillinger i 2020-2022.



Besparelserne opnås ved, at normeringen i SFO er lavere end i børnehaven. Det samlede budget for SFO og Dagtilbud er på 1,8 mia. kr.

Aarhus Kommunes budget mangler 241 mio. kr. næste år stigende til 273 mio. kr. i 2022.

Årsagen er bl.a., at forligspartierne sidste år budgetterede med, at regeringen ville lande en ny udligningsreform. Den kom ikke, og derfor blev kommunens direktørgruppe sat til at udarbejde et katalog med konkrete besparelser for 300 mio. kr. årligt. Dem skal byrådet prioritere mellem for at få budgettet til at gå op.

Siden sparekataloget blev præsenteret den 22. august er de økonomiske vinde blæst Aarhus Kommunes vej. Bl.a. er der et økonomiske råderum på 62 mio. kr., som politikerne kan prioritere til nye tiltag eller som et stort plaster på budgethullet. Derudover har kommunens halvårsregnskab vist et overskud på 50 mio. kr., som kan bruges som et engangsbeløb.